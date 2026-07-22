恒指半日挫208點 騰訊阿里領跌 老鋪黃金漲8% 黃金股逆市造好｜港股開市

1215：恒指今早低開153點後，走勢反覆向下，最多曾跌近300點，低見24836點，截至中午報24923點，跌208點或0.83%，半日成交1,693億元。科指方面，中午報4713點，跌101點或2.11%。

網易大跌逾7% 藍籌股中最差

重磅藍籌股之中，騰訊（700）及阿里巴巴（9988）分別跌5.7%及2%，連同網易（9999）大跌逾7%，為拖累恒指最主要股份。若單計股價變幅，網易及騰訊仍為跌幅最大藍籌，海底撈（6862）、快手（1024）及新東方（9901）亦跌逾4%。

相反，老鋪黃金（6181）及紫金（2899）逆市受捧，兩者分別升8%及逾7%，聯想（992）及信義光能（968）亦齊升逾6%。消息面上，據內媒報道，多家老鋪黃金門店金飾已悄然「打9折」，有店員更表示「這樣的折扣力度確實是從來沒有過的」；此外，上海新天地、杭州萬象城等高端商場近期借新店開業或擴店契機，亦主動為老鋪黃金推出限時折扣活動。

AI半新股個別發展 瀾起升13%

另一方面，金價重上4,100美元以上，黃金股逆市造好，除了紫金外，靈寶黃金（3330）急升16%；赤峰黃金（6693）升逾14%； 紫金黃金國際（2259） 亦升逾11%。

AI半新股則個別發展，瀾起（6809）升13%；天數智芯（9903）升10%；壁仞科技（6082）亦升6%；不過，智譜（2513）跌2.7%，MINIMAX（100）更大跌8%。



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0930：美國貿易代表格里爾（ Jamieson Greer）暗示，美國將很快出台新的關稅政策以替代即將到期的10%全球進口關稅，但現在無法給出具體時間表。不過，消息無阻美股三大指數向上，道指收市升385點或0.74%，報52224點；標指升65點或0.89%，報7509點；納指則升329點或1.29%，報25837點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二跌0.68%至6294點。

費城半導體指數創1個月最大升幅

市場焦點落在半導體股及存儲股，費城半導體指數升逾5.2%，創6月22日以來最大單日升幅，英特爾（INTC）升8.6%、AMD升8.1%，ARM亦升7.5%。台積電（TSM）據報計劃2027年起上調先進及成熟製程晶片代工價格，漲幅最高可達10%，刺激該股升5.6%。

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此外，存儲股集體反彈，SanDisk（SNDK）升逾14%，美光科技（MU）亦升逾12%。至於SK海力士ADR（SKHY），股價升近14%至171.94美元。

亞太區股市方面，日股早段曾升1.6%至67304點，韓股曾升5.6%至7127點。焦點股中，SK海力士（韓：000660）升逾8%、三星電子（韓：005930）升約5.8%。

恒指低開153點 重磅科技股回吐

港股恒指今早則低開153點，報24978點。藍籌股之中，聯想（992）升近4%，為開市表現最佳；網易（9999）及百濟神州（6160）向下，分別跌3.3%及2.9%。

重磅科技股回吐，阿里巴巴（9988）股價開市跌0.9%；騰訊（700）跌1.3%；美團（3690）跌2%；小米（1810）跌0.3%，京東（9618）則跌1.8%。

相反，國產晶片股走高，兆易創新（3986）升逾3%；天數智芯（9903）升3%；瀾起（6809）升1.9%；中芯國際（981）亦升1.7%。AI大模型股方面，智譜（2513）再升逾6.6%；MINIMAX（100）則升1.2%。

越疆科技澄清不實言論

個股消息中，越疆科技（2432）表示，針對近期有關宋某就其與員工持股平台越疆合伙財產份額的不實言論進行澄清，明確宋某並非公司創始股東及聯合創始人；又指中介機構核查認為公司股份權屬清晰，不存在導致控制權變更的重大權屬糾紛。該股開市報25.8元，升約0.5%。

英皇鐘錶珠寶發盈喜

此外，英皇鐘錶珠寶（887）發盈喜，預計上半年將錄得純利不少於3.1億元，即按年升逾60%。該股開市報0.29元，大升逾13%。

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北水動向方面，昨日淨買入港股71.67億元，華虹宏力（1347）、中芯（981）及智譜（2513）分別獲淨買入22.51億元、19.26億元及11.41億元；而騰訊（700）、瀾起（6809）則分別遭淨賣出10.25億元及5,758萬元。