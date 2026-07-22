恒指低開153點 ATM回吐 晶片股向上 智譜再升逾6% 英皇鐘錶珠寶盈喜飆逾13%｜港股開市

美國貿易代表格里爾（ Jamieson Greer）暗示，美國將很快出台新的關稅政策以替代即將到期的10%全球進口關稅，但現在無法給出具體時間表。不過，消息無阻美股三大指數向上，道指收市升385點或0.74%，報52224點；標指升65點或0.89%，報7509點；納指則升329點或1.29%，報25837點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二跌0.68%至6294點。

費城半導體指數創1個月最大升幅

市場焦點落在半導體股及存儲股，費城半導體指數升逾5.2%，創6月22日以來最大單日升幅，英特爾（INTC）升8.6%、AMD升8.1%，ARM亦升7.5%。台積電（TSM）據報計劃2027年起上調先進及成熟製程晶片代工價格，漲幅最高可達10%，刺激該股升5.6%。

相關文章：台積電據報明年起加價最多10% 部份先進製程晶片加幅更大

此外，存儲股集體反彈，SanDisk（SNDK）升逾14%，美光科技（MU）亦升逾12%。至於SK海力士ADR（SKHY），股價升近14%至171.94美元。

亞太區股市方面，日股早段曾升1.6%至67304點，韓股曾升5.6%至7127點。焦點股中，SK海力士（韓：000660）升逾8%、三星電子（韓：005930）升約5.8%。

恒指低開153點 重磅科技股回吐

港股恒指今早則低開153點，報24978點。藍籌股之中，聯想（992）升近4%，為開市表現最佳；網易（9999）及百濟神州（6160）向下，分別跌3.3%及2.9%。

重磅科技股回吐，阿里巴巴（9988）股價開市跌0.9%；騰訊（700）跌1.3%；美團（3690）跌2%；小米（1810）跌0.3%，京東（9618）則跌1.8%。

相反，國產晶片股走高，兆易創新（3986）升逾3%；天數智芯（9903）升3%；瀾起（6809）升1.9%；中芯國際（981）亦升1.7%。AI大模型股方面，智譜（2513）再升逾6.6%；MINIMAX（100）則升1.2%。

越疆科技澄清不實言論

個股消息中，越疆科技（2432）表示，針對近期有關宋某就其與員工持股平台越疆合伙財產份額的不實言論進行澄清，明確宋某並非公司創始股東及聯合創始人；又指中介機構核查認為公司股份權屬清晰，不存在導致控制權變更的重大權屬糾紛。該股開市報25.8元，升約0.5%。

英皇鐘錶珠寶發盈喜

此外，英皇鐘錶珠寶（887）發盈喜，預計上半年將錄得純利不少於3.1億元，即按年升逾60%。該股開市報0.29元，大升逾13%。

相關文章：英皇鐘錶珠寶發盈喜 料上半年多賺六成

北水動向方面，昨日淨買入港股71.67億元，華虹宏力（1347）、中芯（981）及智譜（2513）分別獲淨買入22.51億元、19.26億元及11.41億元；而騰訊（700）、瀾起（6809）則分別遭淨賣出10.25億元及5,758萬元。