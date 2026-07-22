內地公募基金减持 騰訊領跌 恒指失守25000關收市 專家料資金暫觀望｜港股收市

據內地公募基金第二季持倉報告顯示，騰訊（700）及阿里巴巴（9988）等重磅股遭顯著減持，消息加劇市場沽壓。港股承接上日弱勢，周三低開低走，恒指最終失守25000點關口，收報24892點，跌239點，跌幅1%。大市成交增至3128億元，北水則趁跌市撈貨，錄得75.17億元淨流入，為連續第二日吸資。

騰訊單股拖累大市逾144點 北水連續兩日撈貨

恒指低開154點後，早段跌幅一度收窄至僅92點，並短暫收復25000點水平；惟其後以騰訊為首的科網股跌幅擴大，拖累恒指最多急挫330點，收市跌239點，報24892點。國指收報8251點，跌109點或1.3%；科指跑輸大市，收報4668點，跌146點，跌幅達3%。

科網股成大市主要拖累。據內地公募基金季報顯示，騰訊第二季遭減持187.37億元人民幣，為減持市值最大股份，股價急瀉7.1%，收報440.6元，單股拖低恒指逾144點，成最大跌幅藍籌；阿里巴巴遭減持129.36億元人民幣，股價挫2.9%，收報113.6元。此外，遭摩根大通減持的快手（1024）大跌5.3%，收報42.7元；網易（9999）下滑7.4%，收報193元，為表現最差藍籌；美團（3690）跌1.8%，收報83.65元。

受美國調查AI消息拖累 AI概念股走勢分歧

外電報道指美國將調查中國AI模型是否「蒸餾」美國技術，AI概念股走勢分歧。半導體及芯片股中，兆易創新（3986）跌4.9%，收報584元；天數智芯（9903）微升0.4%，收報585元；瀾起科技（6809）升3.4%，收報319.4元。中芯國際（981）先升後倒跌3.4%，收報72.9元；華虹宏力（1347）挫4.2%，收報164.5元。

AI大模型股受壓。智譜（2513）跌3.6%，收報1175元；MINIMAX（100）急瀉11.4%，收報197元；明略科技（2718）大跌7.9%，收報106.3元。

金價回升帶動黃金股逆市造好 紫金升6%

金價重上4100美元以上，黃金股逆市走強。紫金礦業（2899）升6%，收報33.42元；紫金黃金國際（2259）飆9.2%，收報118.2元；老鋪黃金（6181）據報深圳門店金價九折促銷，股價漲6.1%，收報397.2元；靈寶黃金（3330）急升15.1%，收報19.18元。

個股方面，英皇鐘錶珠寶（887）發盈喜，預期上半年純利不少於3.1億元，按年增逾60%，股價逆市走高11.8%，收報0.285元。滔搏（6110）公布其在中國內地的Nike產品線上平台銷售授權將於2027年1月1日起全面終止，股價大跌24.1%，收報1.45元。樂舒適（2698）亦發盈喜，預計上半年純利不少於7300萬美元，按年增長不少於40%，股價升7.9%，收報31.6元。

黃敏碩：港股後市觀望業績和大型IPO 料區間上落

王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩表示，港股周三跌逾200點，主要反映7月以來累積較大升幅後的技術性調整，加上騰訊、網易等重磅遊戲股借內地對遊戲實名監管討論的消息回調。他預期，短期市場焦點將轉向企業業績表現，以及資金回流內地長鑫科技及本港中際旭創等大型IPO，預計恒指短期於24500點至25800點區間上落。

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1215：恒指今早低開153點後，走勢反覆向下，最多曾跌近300點，低見24836點，截至中午報24923點，跌208點或0.83%，半日成交1,693億元。科指方面，中午報4713點，跌101點或2.11%。

網易大跌逾7% 藍籌股中最差

重磅藍籌股之中，騰訊（700）及阿里巴巴（9988）分別跌5.7%及2%，連同網易（9999）大跌逾7%，為拖累恒指最主要股份。若單計股價變幅，網易及騰訊仍為跌幅最大藍籌，海底撈（6862）、快手（1024）及新東方（9901）亦跌逾4%。

相反，老鋪黃金（6181）及紫金（2899）逆市受捧，兩者分別升8%及逾7%，聯想（992）及信義光能（968）亦齊升逾6%。消息面上，據內媒報道，多家老鋪黃金門店金飾已悄然「打9折」，有店員更表示「這樣的折扣力度確實是從來沒有過的」；此外，上海新天地、杭州萬象城等高端商場近期借新店開業或擴店契機，亦主動為老鋪黃金推出限時折扣活動。

AI半新股個別發展 瀾起升13%

另一方面，金價重上4,100美元以上，黃金股逆市造好，除了紫金外，靈寶黃金（3330）急升16%；赤峰黃金（6693）升逾14%； 紫金黃金國際（2259） 亦升逾11%。

AI半新股則個別發展，瀾起（6809）升13%；天數智芯（9903）升10%；壁仞科技（6082）亦升6%；不過，智譜（2513）跌2.7%，MINIMAX（100）更大跌8%。



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0930：美國貿易代表格里爾（ Jamieson Greer）暗示，美國將很快出台新的關稅政策以替代即將到期的10%全球進口關稅，但現在無法給出具體時間表。不過，消息無阻美股三大指數向上，道指收市升385點或0.74%，報52224點；標指升65點或0.89%，報7509點；納指則升329點或1.29%，報25837點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二跌0.68%至6294點。

費城半導體指數創1個月最大升幅

市場焦點落在半導體股及存儲股，費城半導體指數升逾5.2%，創6月22日以來最大單日升幅，英特爾（INTC）升8.6%、AMD升8.1%，ARM亦升7.5%。台積電（TSM）據報計劃2027年起上調先進及成熟製程晶片代工價格，漲幅最高可達10%，刺激該股升5.6%。

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此外，存儲股集體反彈，SanDisk（SNDK）升逾14%，美光科技（MU）亦升逾12%。至於SK海力士ADR（SKHY），股價升近14%至171.94美元。

亞太區股市方面，日股早段曾升1.6%至67304點，韓股曾升5.6%至7127點。焦點股中，SK海力士（韓：000660）升逾8%、三星電子（韓：005930）升約5.8%。

恒指低開153點 重磅科技股回吐

港股恒指今早則低開153點，報24978點。藍籌股之中，聯想（992）升近4%，為開市表現最佳；網易（9999）及百濟神州（6160）向下，分別跌3.3%及2.9%。

重磅科技股回吐，阿里巴巴（9988）股價開市跌0.9%；騰訊（700）跌1.3%；美團（3690）跌2%；小米（1810）跌0.3%，京東（9618）則跌1.8%。

相反，國產晶片股走高，兆易創新（3986）升逾3%；天數智芯（9903）升3%；瀾起（6809）升1.9%；中芯國際（981）亦升1.7%。AI大模型股方面，智譜（2513）再升逾6.6%；MINIMAX（100）則升1.2%。

越疆科技澄清不實言論

個股消息中，越疆科技（2432）表示，針對近期有關宋某就其與員工持股平台越疆合伙財產份額的不實言論進行澄清，明確宋某並非公司創始股東及聯合創始人；又指中介機構核查認為公司股份權屬清晰，不存在導致控制權變更的重大權屬糾紛。該股開市報25.8元，升約0.5%。

英皇鐘錶珠寶發盈喜

此外，英皇鐘錶珠寶（887）發盈喜，預計上半年將錄得純利不少於3.1億元，即按年升逾60%。該股開市報0.29元，大升逾13%。

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北水動向方面，昨日淨買入港股71.67億元，華虹宏力（1347）、中芯（981）及智譜（2513）分別獲淨買入22.51億元、19.26億元及11.41億元；而騰訊（700）、瀾起（6809）則分別遭淨賣出10.25億元及5,758萬元。