中際旭創傳最快周三招股 集資最多624億 成本港7年來最大新股

英偉達供應商之一的A股中際旭創再傳出上市消息，綜合市場消息指，該公司引入貝萊德、高瓴和淡馬錫作為香港上市等逾30個基石投資者，所有基投總投資額將佔是次集資額約一半，最快本周三接受投資者認購，集資約70億美元，如果行使綠鞋機制，集資額將推高至80億美元（約624億港元），將會是阿里巴巴（9988）於2019年上市集資1012億元以來，本地最大型的首次公開招股（IPO）。

彭博引述消息指，思柏投資、摩根資產管理、Wellington Management和馬雲旗下雲鋒基金亦計劃作爲其基投。中際旭創A股周二收報1136.55元人民幣（約1315.63），升13.2%，年初至今累漲86.5%。路透引述消息指，中際旭創的最高招股價為1010元，較Ａ股周二收市價折讓23.2%。

該公司是次上市保薦人為高盛、中金、大摩和廣發證券。