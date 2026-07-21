Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中際旭創傳最快周三招股 集資最多624億 成本港7年來最大新股

股市
更新時間：21:44 2026-07-21 HKT
發佈時間：21:44 2026-07-21 HKT

英偉達供應商之一的A股中際旭創再傳出上市消息，綜合市場消息指，該公司引入貝萊德、高瓴和淡馬錫作為香港上市等逾30個基石投資者，所有基投總投資額將佔是次集資額約一半，最快本周三接受投資者認購，集資約70億美元，如果行使綠鞋機制，集資額將推高至80億美元（約624億港元），將會是阿里巴巴（9988）於2019年上市集資1012億元以來，本地最大型的首次公開招股（IPO）。

彭博引述消息指，思柏投資、摩根資產管理、Wellington Management和馬雲旗下雲鋒基金亦計劃作爲其基投。中際旭創A股周二收報1136.55元人民幣（約1315.63），升13.2%，年初至今累漲86.5%。路透引述消息指，中際旭創的最高招股價為1010元，較Ａ股周二收市價折讓23.2%。

該公司是次上市保薦人為高盛、中金、大摩和廣發證券。

最Hit
再有港人在日本自駕出車禍。NyanropS@X
00:38
北海道富良野兩車迎頭相撞致1死5傷 消息：死者為53歲港婦
即時國際
5小時前
苗金鳳設靈丨兩子花牌伴慈母遺照 靈堂外展示21張生前珍貴照片 圈中好友致花牌悼念
02:01
苗金鳳設靈丨兩子花牌伴慈母遺照 靈堂外展示21張生前珍貴照片 圈中好友致花牌悼念
影視圈
5小時前
謝賢離世家人低調「院出」火化 霆鋒急返港送別 遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單
01:10
謝賢離世｜家人低調「院出」火化 生前遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單
醫生教室
11小時前
1億六合彩︱暑期金多寶攪珠結果出爐 即睇億元幸運兒係咪你！
00:27
1億六合彩︱暑期金多寶攪珠結果出爐 即睇億元幸運兒係咪你！
社會
1小時前
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
10:42
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
影視圈
4小時前
滙恒整合第一擊引大反差 涉7大部門 恒生高層掌6個 滙豐主管反需匯報｜獨家
滙恒整合第一擊引大反差 涉7大部門 恒生高層掌6個 滙豐主管反需匯報｜獨家
商業創科
5小時前
謝賢離世丨胡楓抱恙拒談故友 《四個小生》因四哥摑曾江變熱話 曾約定到對方靈前留一吻
謝賢離世丨胡楓抱恙拒談故友 《四個小生》因四哥摑曾江變熱話 曾約定到對方靈前留一吻
影視圈
4小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
準風暴「紅霞」即將形成？天文台料本周後期入南海北部 周日離岸高地最高7級風 AI最新路徑集體「北調」
01:28
準風暴「紅霞」即將形成？天文台料本周後期入南海北部 周日離岸高地最高7級風 AI最新路徑集體「北調」
社會
10小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
5小時前