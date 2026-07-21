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極佳視界擬港上市 料成內地估值最高「世界模型」初創

股市
更新時間：16:30 2026-07-21 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-21 HKT

北京AI初創企業極佳視界（GigaAI）據報計劃最快今年內赴港上市，以加入眾多內地AI企業的行列。據彭博引述極佳視界創辦人兼行政總裁黃冠指出，公司即將完成新一輪融資，估值達30億美元（約234億港），並正朝著上市目標邁進。

黃冠表示，此次融資將使極佳視界成為中國估值最高的世界模型初創公司，並且「在全球範圍內，我們將成為世界模型初創公司中首家上市的企業」，但他拒絕透露公司是否已與投資銀行接洽上市事宜。

被視為實現機械人等關鍵技術

極佳視界成立於2023年，專注於「世界模型」，是一種能讓AI更精準理解、預測物理世界中人類與物體運動規律的技術，被視為實現自動駕駛、機械人及高階遊戲應用的關鍵技術。

報道又提到，越來越多中國初創公司正準備上市，試圖超越美國頂尖開發者，並擴大其產品用戶群，當中包括DeepSeek、月之暗面和零一萬物等。另一方面，Anthropic和OpenAI在內的美國競爭對手也正計劃在華爾街上市。

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