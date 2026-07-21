內地據報擴大市場救助範圍 遏止AI及半導體板塊拋售潮

內地近日加強穩定股市，擴大市場救助範圍，在國家相關機構資金轉向科技股下，遏止AI及半導體板塊引發的拋售潮。據彭博報道，周一（20日）追蹤中國科創板50指數的最大基金錄得創紀錄的138億元（人民幣，下同）資金流入。

報道指，雖然買盤來源尚不明確，但如此大規模的資金流入反映政府支持正轉向科技股，並標誌著穩定市場策略從先前專注於藍籌股，擴展至跌幅最大的科技板塊。同日，所謂「國家隊」的華泰柏瑞滬深300指數ETF亦吸引126億元資金流入，僅落後於中國科創板50指數ETF。

至少5間保險公司加入支持

報道又指，內地多方維穩股市，至少5間保險公司亦加入支持行列，其中中國人壽子公司已購入價值逾100億元的股票及基金，並承諾增持新興成長領域股份；人保集團及平保集團亦作出類似承諾。

另外，國營資產管理公司博時基金亦表示，將動用5,000萬元自有資金投資旗下股票產品；廣發證券亦宣布將融資融券額度提高900億元，為投資者提供更多流動性。

報道又提到，科創板50指數已從6月高位累計下跌逾兩成，據彭博引述分析指，當局試圖防止科技股拋售演變為更廣泛的市場信心危機。中證監近日亦與投資者會談，聽取促進資本市場穩定健康發展的意見，並承諾防範風險、加強投資者保護及提高投資回報。