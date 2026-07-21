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智譜據報建成完全採用國產晶片數據中心 股價一度狂飆42%

股市
更新時間：16:11 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:06 2026-07-21 HKT

中國AI大模型企業智譜（2513）據報已建成一座完全採用國產晶片的大型數據中心，並開始局部投入運作，被視為取代受限的Nvidia晶片以進行未來AI開發而邁出的重要一步。受利好消息影響，智譜股價重返1,000元大關，最多飆升42%，收報1,219元，爆升36.9%。惟智譜未有回應彭博查詢。

數據中心功率達1吉瓦

據彭博引述消息報道，智譜建成的數據中心功率達1吉瓦（GW），主要用於協助智譜開發前沿GLM模型平台，其用電規模足以同時供應約75萬戶家庭。報道又指，智譜目前已建成或營運數個大型運算集群，每個集群均配置逾1萬枚晶片。

事實上，中國AI企業近年能否利用國產晶片，持續訓練及運行具全球競爭力的大型模型，一直備受市場關注。目前華為是中國主要AI加速器設計商，並與寒武紀及阿里巴巴（9988）等企業競爭，力求縮窄與Nvidia晶片的性能差距。

報道提到，由於建設大型AI數據中心除需大量採購高端伺服器，亦要確保電力及水源供應穩定，涉及數以十億美元計投資，因此目前阿里巴巴及中國電信（728）等雲端及電訊企業，仍是中國主要算力基建建設者。

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