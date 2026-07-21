倫敦證交所擬明年推出夜盤交易平台 變相全天候交易

繼市傳港交所（388）研究取消午間休市及制定盤後交易時段後，倫敦證券交易所則公布，計劃明年上半年推出夜盤交易平台，屆時交易時段將覆蓋英國常規時段以外時間，變相實現「全天候交易」。

首階段開放ETF交易

倫交所表示，將推出「LSE 24」的周一至周五全日24小時交易平台，將獨立於倫敦證交所主板市場運作，旨在讓全球投資者在應對市場事件、跨時區獲取流動性及管理風險方面擁有更大靈活性。

該平台將於2026年底公開測試，並預期2027年正式推出，初期提供交易所交易產品（ETP）的交易服務，包括追蹤英國或美國股市的基金。

傍晚暫停交易30分鐘

夜盤交易時段為倫敦時間下午5時至翌日早上7時50分，其中傍晚6時30分至7時暫停交易30分鐘，以完成收盤處理程序。至於主板則維持上午8時至下午4時30分的常規交易時段。

料散戶佔夜盤交易很大比例

倫敦證交所行政總裁Julia Hoggett接受外媒訪問時表示，倫敦是資金流動的重要樞紐，越來越多投資者、尤其是全球散戶，希望借助倫敦的時區優勢，在傳統市場收市後仍能交易英國及全球資產。她預期，散戶將佔夜盤交易平台很大比例，相信機構投資者越來越希望與散戶互動，認為機構投資者的需求亦會逐漸增加。

倫交所新產品、市場結構及股票主管Simon McQuoid-Mason指出，初期目標是允許超過2,600種ETP進行盤後交易，並提到從ETP入手比從股票入手更容易，因為上市公司需應對複雜的交易時間和監管問題。