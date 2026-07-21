港股未能價量齊升 動力持續減弱｜古天后

7月21日，大致多雲，有幾陣驟雨，早上短暫時間有陽光，日間有驟雨漸轉頻密，部份地區有時雨勢較大及有狂風雷暴。美股周一先升後回軟，晶片股暫時喘定。道指高開8點後，升幅曾擴大至265點，高見52411，但其後因波音及蘋果公司股價回軟，道指掉頭回落最多364點，至51781，收市則跌307點，報收51839。標指一度升0.74%，收市倒跌14點或0.19%，報7443；納指微跌12點或0.05%，報25508。

Nvidia股價曾升2.4%，收市僅漲0.2%；英特爾及美光（Micron）分別反彈2.1%和1.9%。摩根大通策略員Mislav Matejka預期，半導體股最近受壓情況唔會持續太耐，因為強勁盈利及估值改善將重新吸引投資者，佢提到喺2028年前，晶片供應唔會大增，目前股價亦接近超賣水平。

「科企七雄」已非評估AI交易指標

SpaceX股價續挫3.3%，至上市後新低；蘋果公司亦回落2.1%；本周稍後公布業績嘅Alphabet股價反彈1.5%；微軟升2.2%，為漲幅最大道指成份股；藥廠默克（Merck）跌2.4%，為表現最差道指成份股。花旗美股策略主管Scott Chronert認為，「科企七雄」已經唔再適合作為評估人工智能（AI）交易指標，今年整體表現跑輸標指，尤其微軟及Meta股價因資本開支最多，引發市場憂慮，令股價下跌，反觀晶片股股價迅速攀升。

美國與伊朗繼續互相攻擊，紐約期油急升3.52%後，倒跌最多2.69%，低見每桶80.27美元，收市仍漲0.9%，報83.23美元；留意油價又重返80美元之上，長期高企嘅油價，會拉動通脹回升，不得不防。 不過，Panmure Liberum策略主管Joachim Klement表示，投資者仍相信美伊兩國會返回談判桌，當美國唔再願意談判時，市場將預期油價會更長時間處於高位。

美債息回升，反映市場仍對息口走向有憂慮。美國10年期債息曾升6.6個基點，至4.607厘；對息口較敏感的2年期債息上揚5.8個基點，至4.23厘。美滙指數一度上揚0.26%，至101.03；日圓回落0.12%，至162.6兌每美元。

恒指下方首個支持為25050

昨日港股扭轉上周五跌勢，高開高走，恒生指數高開272點，盤中一度升593點，見25155高位，收市升580點，以25143接近全日高位收市，不過全日成交只有3,064億元，未見價量齊升，而北水則錄得淨流出59.62億元，連續第二日錄得淨流出。雖然夜期時段，夜期一度跟隨美股早段做好再升至25248高位，觸及100日線，不過其後美股轉跌，夜期收市跌53點，ADR及今早黑期亦回復低水。

雖然港股昨日再升，但動力已明顯減弱。事實上，恒指從上月低位反彈至今一度升逾2700點，逼近100日線，但成交方面則未見配合，有機會反彈已接近尾聲，至於會否再迎來一波新跌浪，則要視乎外圍市況及資金流向。短線恒指阻力仍於25200-25300，下一阻力為25600-25700即250日線所在；下方首個支持為25050約20周線，下一支持為50日線約24750，較大支持為10日線24350-24400，此線失守則有進一步確定反彈結束，如再失10日線則驗30日線約24050及20日線23800，為好友最重要一個防守區。