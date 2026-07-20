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美伊調解人傳提出10天停火 道指曾升逾200點 晶片股回暖

股市
更新時間：21:50 2026-07-20 HKT
發佈時間：21:38 2026-07-20 HKT

美伊連日爆發衝突，但伊朗外交部發言人指，已收到談判調解方提出的建議，據報或停火10天，油價回落，美股半導體板塊回暖，帶動三大指數向上。

道指一度報52411點，升265點；標指報7513點，升56點；納指報25815點，升295點或1.2%，其後回順。恒指夜期報25093點，低水50點。油價轉跌，紐約期油報每桶81.49美元，跌0.4%。

Intel漲6% 美光升半成

半導體股造好，英特爾（INTC）曾大升6%；美光（MU）漲逾5%；超微公司（AMD）升4%。

Google母企Alphabet（GOOG）大升逾3%，該集團據報正研發用於運行AI模型的晶片。Nvidia（NVDA）漲近2%。

專家：美國用外交解決機動大

金融資訊機構Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli相信，特朗普政府不會接受美國在中東的出現實質軍事升級，意味將推動外交解決方法。 

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