屈臣氏傳延至明年上市 長和重申未就分拆作任何決定

長和（001）旗下屈臣氏集團據報將推遲上市時間至明年。長和發言人回應指，尚未就屈臣氏集團的上市事宜或相關時間表作出任何決定。長和股價收跌0.4%報70.5元，本月累升6.4%。

長和：持續評估提升股東長遠價值交易

長和重申，如早前所述，該集團持續探索及評估各項機遇，以提升股東之長遠價值，當中包括涉及旗下業務的可能交易，以及相關的初步準備工作，但目前未作出任何決定。

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英國《金融時報》報道，屈臣氏集團目前正在亞洲面臨潛在的監管及其他複雜情況，或令上市時間推遲至明年。

傳涉尋售資產 或須重交監管文件

報道引述消息人士解釋，其中一項障礙是屈臣氏正尋求出售資產，包括長和近日確認洽售歐洲香水及化妝品公司Marionnaud，此舉在香港上市規則中，或屬於「重大變動」，屈臣氏須重新提交上市文件。而早前亦有傳屈臣氏出售旗下本港超級市場百佳，但當時長和聯席董事總經理黎啟明表示「目前為止沒有出售百佳計劃。」

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市傳港英雙重上市 集資156億

今年市傳屈臣氏將於港、英兩地雙重上市，擬集資20億美元（約156億港元），令公司估值上升至300億美元（約2340億港元），原本料最快今年秋季完成。

屈臣氏集團為全球最大的國際健康與美容零售集團，於31個市場經營12個零售品牌，亦設有超過1.7萬家實體及網上店舖。該集團去年營業額達2093億元，按年增長10%，每年透過其線下及線上（O+O）平台服務超過60億名顧客。

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