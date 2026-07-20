PIMCO指美國核心通脹見頂 料今年利率不變 警告信貸違約周期已啟動

資產管理公司品浩（PIMCO）全球經濟顧問暨董事總經理Richard Clarida表示，核心通脹已見頂，美國聯儲局較大機會按兵不動，全年將維持利率不變，往後有望啟動減息。

Richard Clarida預計，當美國核心消費價格指數（CPI）持續高於3%水平，聯儲局仍存在加息空間，但一旦通脹持續改善，核心CPI回落至2.5%下方，則可維持現時利率不變。他又指，若聯儲局最終加息，目前有關預期已獲提前消化，債券市場波動有限。

私募信貸部分領域顯著泡沫

他引述品浩報告指出，信貸違約周期已啟動，私募信貸部分細分領域積累顯著泡沫與風險。不過他認為，當前風險不構成2007年次按級別的系統性危機，但投資者必須索取更高風險溢價以補償流動性與結構風險，嚴控非標準化債權資產敞口。

倡全球分散配置 AI帶動基建投資周期

對於投資配置，Richard Clarida表示，全球體系並非溫和轉型，而是正在經歷結構性斷裂，全球分散化是組合構建核心原則，同時覆蓋發達市場與成熟新興市場，歐洲組合配置歐盟外經濟體分散風險，亞洲組合深耕區域內主權與投資級信用債。他提到，亞洲市場深度受益於美國科技巨頭AI基建投資周期，產業鏈上下游企業盈利持續改善，AI基建投資帶動晶片、服務器需求的同時，催生工程機械、電力、建築等傳統行業增量。