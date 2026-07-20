港股傳研究取消午間休市 制定盤後交易時段 港交所：仍處於非常早期探討階段

港交所（388）表示，一直致力於提升香港作為國際金融中心的競爭力，目前正在研究包括延長交易時段在內的多項提升市場便利性措施，並指「有關優化現貨市場交易時間的建議現在仍處於非常早期的探討階段」。彭博引述消息報道，港交所正考慮取消中午保時時段，旨在與大多數全球市場安排接軌。

港交所：首要工作延長衍生產品交易時段

港交所指，當前首要的工作是研究延長衍生產品市場交易時段的建議，是否落實相關建議尚待收集市場意見及監管機構批准；此外亦會定期探討各種優化市場的安排，有關優化現貨市場交易時間的建議現在仍處於非常早期的探討階段。所方指出，任何有關現貨市場的調整均需審慎評估對市場的影響，並綜合考慮市場各方的意見和互聯互通機制的安排。

開市時間擬提早至9時

報道指，港交所最近數星期已將延長股市交易時段的建議，向各大經紀商和交易公司摸底，其中一個方案是將交易開市時間提早30分鐘，至早上9時開市；並取消中午12時開始的一小時休市。但報道指，港交所仍將保持下午4點收市，以便進行清算和結算。

盤後交易時段 有投資者存疑

報道續指，港交所亦考慮增設盤後交易時段，旨在配合美國早市交易活動，時間或設在晚上8時至午夜之間。報道指出，如果設立有關時段，或將僅限於開放少數規模較大的股票交易，港交所期望藉此提振同時發行美國存託憑證（ADR）的股份交投。

不過報道指出，部分市場參與者對設立盤後交易存疑，忘為香港的交易成本仍然高昂，投資者可能更傾向於使用在美國上市的期權進行對沖活動。

傳今年稍後時間對外諮詢 需研究北水資格

報道表示，港交所仍在評估多個方案，細節亦有可能調整，預計在今年稍後時間，待相關安排更成熟時徵求更廣泛的市場意見。報道指，港交所亦需研究「北水」南下是否符合延長交易時段制度。