中證監今開座談會 籲多措並舉引導中長期資金入市 規範量化交易和AI應用

中證監主席吳清召開投資者座談會，與各類投資者的8名代表面對面交流，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議，當中包括建議加強一、二級市場逆周期調節，多措並舉引導中長期資金入市，規範發展量化交易和AI應用，進一步推動上市公司加大分紅力度，提高證券違法犯罪成本，全力推動資本市場高品質發展。

短期波動不改長期向好趨勢

投資者代表在會上提到，新「國九條」實施以來，資本市場整體呈現穩中向好發展態勢，近期則受境外輸入性風險等因素疊加影響，A股市場出現較大波動，但「9.26」以來資本市場政策邏輯、創新邏輯、安全邏輯沒有改變，短期波動不改變長期向好趨勢。

吳清則表示，廣大投資者是市場之本，是資本市場最重要的參與族群，中證監將堅持一體推進資本市場防風險、強監管、促進高品質發展，全力維護市場平穩運行，著力提高上市公司透明度和真實性、更好回報投資者，督促行業機構規範經營並提升投資者服務水平，不斷健全投資者保護長效機制，堅決維護公開、公平、公正的市場秩序，讓投資者更好地分享經濟和資本市場發展成果。

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