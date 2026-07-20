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中軟與月之暗面簽Token分成合作協議 共建FDE實驗室 股價曾炒高近四成

股市
更新時間：15:07 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:07 2026-07-20 HKT

中軟國際（354）宣布，已與月之暗面正式簽署「登月計劃」之Token分成及聯合創新合作協議，雙方將圍繞企業服務領域Agentic AI開展合作，共同打通大模型商業化。該股午後一度炒高近38%，高見4.07元；其後升幅收窄，暫報3.74元，續升逾26%。

公告指出，雙方將以中軟國際自主研發的企業智能操作系統AllMeta平台，結合月之暗面K2.7 Code及K3模型為核心技術底座，共同推進企業級智能體技術、產品與解決方案在能源電力、金融等行業的創新及規模化商用。

聚焦能源電力關鍵行業

公告又指，雙方亦將共建FDE創新實驗室，集結頂尖行業專家與技術研發力量，共同開展企業級Agent產品的定義、研發、交付、打磨、測試與持續迭代，首期合作聚焦能源電力關鍵行業，圍繞行業核心業務場景開展技術攻關與場景創新。同時，雙方將在品牌共建、標杆案例打造、行業生態拓展及人才隊伍建設等方面深度協同，共同擴大行業影響力，加速推進Agentic AI在關鍵行業的落地普及。

按協議約定比例作分成

商業模式方面，雙方將探索「模型+企業服務」協同新範式，採用Token分成機制，針對合作落地過程中基於Kimi大模型產生的Token消耗收益及其他合作衍生收入，按協議約定比例進行分成。此外，中軟國際將自建行業算力中心，優先滿足月之暗面算力需求，打造「從算力到企業應用」的一體化服務。

中軟國際指，是次合作將助力關鍵領域核心技術自主可控，加速關鍵基礎行業數智化轉型升級，為產業高質量發展注入全新動能，持續強化AI與能源電力等關鍵行業的深度融合能力。

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