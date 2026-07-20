中際旭創據報評估香港上市需求 A股曾升近8%後回落

據彭博報道，全球最大光互連解決方案提供商中際旭創正在開始評估投資者對其香港上市的需求。值得留意的是，中際旭創（300308）已在深交所上市，今日股價更一度升近8%至1,057.77元人民幣；其後升幅收窄，暫報996.13元人民幣，升1.7%，市值約1.11萬人民幣。

最早本周開始招股

報道指出，中際旭創最早可能在本周開始接受投資者認購，計劃集資最多80億美元（約624億港元），而高盛、中金、摩根士丹利和廣發證券為聯席保薦人。

事實上，該股已通過港交所上市聆訊，並有望成為繼2019年阿里巴巴以後，香港市場7年來集資規模最大的新股。

