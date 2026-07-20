晶片股當災 | 阮子曦

踏入下半年只是短短兩個星期，投資市場可謂變了另一個世界。上半年被投資者熱烈追捧的 AI 晶片股份，面對每日洗倉式下跌，不少記憶體、PCB、光通訊相關股份自六月底的高位已經回吐超過 30% 以上。筆者手頭上的相關持倉亦已經接近清倉的階段，下跌速度之快超乎大家想像。而引發這場晶片股股災的主要原因，就不是甚麼 AI 泡沫爆破、盈利增長放緩，或是 Hyperscaler 資本開支放緩等因素，反而就是大家常聽到的過度融資。

在一個有「正常」監管的金融市場，過度融資導致某類型的資產價格爆破並不常見，畢竟這些「低級」錯誤，在以往 30 多年前、資訊並不太流通的金融發展初期才較常出現。在香港市場所謂的「借孖展買股票」，每一間證券行都會嚴格規管股份的按倉比例、股份集中程度以及波幅承受情況，均會準確計算整體的風險承受程度。是次韓國出現的集體「爆倉」情況，顯然是監管當局相當後知後覺。兩間公司 Samsung 及海力士佔整個大市四成多的市值比例，本來已經非常不健康，現時高位回吐 20-30% 更造成了系統性風險。

逾30萬散戶遭強平

根據韓國相關金融監管數據，僅在 7 月 1 日至 10 日短短十天內，因無法及時補回保證金而遭券商強制平倉的金額，便高達 4,258 億韓元。據統計，這波浪潮中，估計有 32 萬至 46 萬個散戶槓桿帳戶遭全額強平，本金徹底清零，許多受害者甚至陷入資不抵債的窘境。

這情況意味著韓國融資交易的機制在劇烈跌幅下，帳戶資產縮水觸發保證金不足，券商隨即進行無差別的強制拋售，導致股價進一步崩跌，從而引發更多帳戶被迫平倉的惡性循環。有趣的是，韓國金融的 4 大有關監管機構，直到 7 月 16 日才回應市場公布四大措施限制市場融資情況。所謂「潑出去嘅水就收唔返」，錢已經一早融資出去，再加上這兩個星期的股價下跌，大部份戶口更已經斬倉歸零，覆水難收。筆者認為其中一些措施更是「火上加油」，將會令市場更加震盪，例如進一步提高保證金比例將會令本身瀕臨邊緣狀態的戶口，即時跌入「斬倉」範圍，可預期星期一韓國經過長周末復市過後，將「屍橫遍野」。

據媒體報道，股市上的數字崩盤，正在演變為無數家庭的現實悲劇。許多受訪的投資人表示，為了投入股市，他們不惜挪用了原本預備的結婚基金，甚至是辛苦積攢的養老金。筆者並不會可憐這種無知的行為，畢竟每個人應該對自身的理財及投資負上最終責任。可笑的是，當地傳媒面對是次金融動盪的輿論聲音，矛頭直指發行兩倍槓桿 ETF 的金融機構身上。這情況小弟就覺得似曾相識，就像南韓國家隊在世界盃出局過後，所有的責任就會直指韓國的教練領隊，猶如將其釘死在「十字架」上當作解決了事。

世界盃到了尾聲，國家足球隊贏波輸波四年後可以重新挑戰，現在香港遠觀的各位投資者，不要小看是次韓國「低級錯誤」的金融風暴所帶來的去槓桿風險。

阮子曦