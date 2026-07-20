港股如守廿日線 仍可審慎樂觀｜古天后

7月20日，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。美股晶片股上周五先跌後回穩。其中，SK海力士ADR一度滑落4.4%，低見145.57美元，首次跌破美國IPO發行價149美元，但低位曾反彈近一成至167.37美元；收報154.03美元，仍彈1.1%。

市場對AI股估值憂慮加劇

投資者重新評估AI前景之際，科技巨頭的市值排名亦再洗牌，蘋果公司上周五市值超越Nvidia，成為全球市值最高公司。另外，據《紐約時報》報道，Meta洽談向Anthropic出租算力，未來兩年潛在交易額可能高達100億美元，但股價仍隨大市下跌2.79%。

市場對AI股估值憂慮加劇，費城半導體指數一度跌5.67%，較高位調整逾20%，陷入技術性熊市，收市縮窄跌幅至1.63%；納指收市跌361點或1.4%；標指回吐76點或1.01%，報收7457點；道指最多跌566點，收市反覆跌406點或0.77%，報收52146。

SpaceX星艦火箭因技術故障取消發射，目標係幾天內再發射，股價曾插近7%，再創上市後新低，並自高位滑落38%，蒸發一萬億美元市值，收市仍跌5.4%；Netflix今季收入預測遜色，股價一度插12.5%，收市續跌7.3%。

美國10年期債息一度回落6.2基點至4.507厘，2年期債息曾降3.17基點至4.1091厘，其後回升。美國克利夫蘭聯儲總裁哈馬克釋放鷹派訊號，稱美國通脹仍過高，喺消費者開支依然穩健、失業率維持低位情況下，通脹持續高企成為佢目前最擔憂情況。而聯儲局副主席傑斐遜較早前亦表示，貨幣政策正處於良好位置，但暗示如果通脹短期內未有冷卻，應考慮加息。美滙指數曾升0.11%至100.87，歐元跌0.15%，日圓微跌0.09%。

重磅科技股仍見資金減持

港股上周繼續反彈，周五雖然衝高至25166，但其後掉頭回落，至午後更一度跌至24332低位，最終跌幅收窄至446點，報收24562；按周仍再升387點或1.6%。恒指50日線24766收復一日後即顯著失守，目前僅險守5日線，加上極短線呈超買，而在上周已滿足周波幅及月波幅求下，作出調整亦屬正常，恰巧當日亦見有14.6億元北水流出，結束多日北水連續流入紀錄，反映北水於25000水平亦開始獲利。

由5月高位26844開始下跌至6月低位22518計算，上周高位25221，剛好已反彈超過黃金比0.618，留意目前已回落至此浪段0.5之下，一旦未能企穩，恒指有機會再進一步回測10日線24232，甚至再考驗由5月高位所延伸出嘅下降軌頂部，亦為上周低位24300水平附近。如大市再度重返下降軌之內，則進一步考驗20日線即23741機會大增，而20日線不容再失，若再明顯跌穿20日線，整個反彈浪或就此告一段落，而港股仍以一浪低於一浪姿態發展，或再回落至日線保力加道通底部尋找支持。

目前資金除偏好防守性較高的股份及金融股外，重磅科技股仍見資金在高位減持。除非本周港股能完成調整後，再重返50日線企穩，並進一步挑戰100日線約25285及往上挑戰250日線約25700水平，否則港股後市仍難樂觀。

古天后