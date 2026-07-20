恒指大升580點 阿里升4% 智譜逆市重挫兩成 專家料大市兩萬五整固｜港股收市

國家隊出動，中國國新已使用股票回購增持專項再貸款及配套資金逾500億元人民幣，用於維護市場穩定；中國誠通近期聚焦國資央企已累計買入近100億元人民幣中國股票資產。再者，中證監召開投資者座談會，帶動港股重越兩萬五關口，終以接近全日高位收報25143點，升580點，大市成交額3064億元，連續21個交易日逾3000億元。不過內地三大指數走勢不一。

恒指高開273點，升幅曾收窄至194點後，再攀升至高位25155點，升593點，且於該水平徘徊，終收報25143點，升580點。國指收報8381點，升245點。科指收報4752點，升128點或2.8%。

上證先跌後升

內地股市個別發展，上證指數收報3796點，倒升32點或約0.9%；深成指報13610點，跌96點或0.7%；創業板指數報3443點，升14點或0.4%。

中國軟件國際抽升23% 與月之暗面合作

內地AI大模型公司月之暗面近日發布新一代大模型「Kimi K3」獲市場追捧，對手智譜（2513）自5月底以來首次失去「金牛股」，收報890.5元，跌19.6%；MINIMAX（100）報193.1元，跌10.6%。中國軟件國際（354）乘勢中午公布已與月之暗面正式簽署「登月計劃」的Token分成及聯合創新合作協議，將圍繞企業服務領域Agentic AI開展全方位深度合作。中國軟件國際收報3.64元，抽升23%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲開放最新大型語言模型通義千問3.8-Max預覽版，該模型參數規模高達2.4萬億，刺激股價收報116.8元，升3.7%。騰訊（700）收報477.8元，升3.5%；美團（3690）報86.3元，升3.2%；小米（1810）報27.74元，升3.2%；京東（9618）以全日高位收報120元，升3.2%。

三桶油全線向上 中海油漲半成

國際油價走高，「三桶油」全線向上，中海油（883）報23.9元，升5.2%，為表現最好的藍籌股。中石油（857）報9.99元，升4.2%；中石化（386）報4.29元，升0.7%。不過，本地電力股則走弱，電能實業（006）收報58.8元，跌1.7%；中電（002）報76.65元，跌1.4%，為表現最差兩隻藍籌股。華潤電力（836）報19.04元，升4.8%。

李澤銘提醒AI股去槓桿及通脹憂慮仍持續

Blue Water Capital首席投資官李澤銘表示，中證監和央企的舉動為長遠防範風險的措施，且在情緒價值上帶來幫助，但央企增持涉及的金額對股市的效果有限。他預計，恒指本周於25000點水平整固，向上至25600、25700點關口則有難度，因為油價突破每桶90美元，通脹憂慮再次升溫。他認為，環球AI去槓桿或會持續，影響全球市場氣氛，又指大模型行業競爭激烈，領先優勢很容易逆轉。

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恒指今早高開272點後，升幅曾一度擴大至593點，高見25155點，中午報25072點，升510點或2.08%，成交額1,656.86億元。科指半日升134點或2.91%，報4757點。

重磅科網股集體上升，阿里巴巴（9988）升5.15%，其推出新旗艦模型Qwen3.8 Max預覽版，綜合能力直逼Fable 5及Kimi 3；美團（3690）升3.77%；騰訊（700）升級發佈具智能全棧方案，以及其ADP 4.0海外版上線，刺激股價升3.55%；京東（9618）升2.58%；小米（1810）升2.46%。

美伊衝突升級 中海油成最佳藍籌

受美伊衝突進一步升級的影響，油氣相關板塊集體造好，中海油（883）半日升5.63%至24元，成表現最好藍籌；中石油（857）升3.86%；中石化（386）升1.17%；山東墨龍（568）升11.72%。

晶片股受捧 華虹宏力升近半成

晶片股亦造好，華虹宏力（1347）升4.9%；中芯國際（981）升4.36%；瀾起科技（6809）升3.84%；南方兩倍做多海力士（7709）升19.38%；南方兩倍做多三星電子（7747）升16.9%。

另外，有傳美國收緊對前沿AI模型的存取權限控制，港股AI大模型雙雄齊齊急挫，智譜（2513）股價半日跌13.01%至963元，失守1,000港元大關；MINIMAX（100）股價一度跌11.57%至191元，跌穿200港元關口，中午收報203.8元，跌5.65%。

個股方面，長飛光纖光纜（6869）升8.59%至141.6元，該公司預計未來一兩年保偏光纖需求是10倍級、20倍級的增長 。

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美伊衝突持續升級，衝擊能源市場，國際油價續高企，其中紐約期油今早曾升逾2.2%至84.36美元；布蘭特期油亦曾升逾2.5%至90.31美元。金價則向下，現貨金價今早曾跌0.2%至4,009美元，險守4,000美元大關。

亞太區股市方面，韓股上周五假期休市，今早一度衝高後回落 ，暫跌逾2%至6669點；焦點股SK海力士（韓：000660）暫跌0.9%；三星電子（韓：005930）亦跌約2.2%。日股今日則休市。港股方面，恒指今早高開272點，報24835點。有分析預計，港股本周走勢會反覆，於24000至25000點區間上落，市場焦點依次為韓國晶片股、中東局勢，以及美國即將披露的製造業採購經理指數（PMI）。

阿里推Qwen3.8 Max預覽版

重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）旗下通義千問發佈旗艦模型Qwen3.8 Max預覽版本，股價開市升3%；騰訊（700）升0.9%；美團（3690）升2.4%；小米（1810）升2.3%，京東（9618）亦升2.3%。其他藍籌股中，百濟神州（6160）升3.6%，信達生物（1801）升3.4%，為表現最佳藍籌。

天數智芯發佈GPU旗艦產品

個股消息中，天數智芯（9903）在2026世界人工智能大會（WAIC 2026）期間，發佈新一代通用GPU旗艦產品天垓300；該股開市報519.5元，升4.9%。

長飛光纖料市場20倍級增長

此外，長飛光纖光纜（6869）執行董事兼總裁莊丹亦在WAIC 2026期間表示，現在保偏光纖市場非常火爆，預計未來一、兩年需求是10倍級、20倍級的增長，公司與產業鏈夥伴將一起擴產；該股開市報138.3元，升6%。

信義光能發盈警

信義光能（968）發盈警，料截至6月底止中期純利大幅減少至不超過5,000萬元人民幣或淨虧損不超過5,000萬人民幣，去年同期則賺7.5億人民幣；該股開市報2.01元，無起跌。

佑駕創新擬斥最多2億回購

佑駕創新（2431）擬不時在公開市場上回購公司H股，總金額不超過2億元；該股開市報7.25元，無起跌。

結好每股溢價近18%提私有化

結好控股(（064）宣布主席兼創辦人洪漢文擬將公司私有化，每股註銷價2元，同時要約人將促使該集團派特別息每股2元，即每股可收代價共4元，較停牌前股價3.4元溢價17.6%；該股今早復牌報3.4元，無起跌。

郭思治：港股重上50天線有難度

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指上周五走勢逆轉且跌穿50天線，預計港股本周走勢會反覆，於24000至25000點區間上落，惟中東局勢緊張，國際油價再漲至80美元以上，認為港股重上50天線（24733點）有難度。他指出，環球投資氣氛較為保守，而韓股SK海力士斬倉潮「不會1、2日」就結束，或令市場難以修復元氣。

展望本周，美國將於周五公布PMI，寧德時代（3750）同日公布中期成績表；另Google、Tesla、英特爾等美股業績將會在本周陸續揭盅，有機會為人工智能（AI）熱潮可否延續帶來啟示。

