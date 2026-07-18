中際旭創通過上市聆訊 料成港近7年最大新股

本港新股市場再迎巨無霸新股，英偉達供應商之一、A股市值逾1.2萬億元人民幣的中際旭創已通過港交所上市聆訊，有望成為繼2019年阿里巴巴以後，香港市場7年來最大規模的新股集資案；其競爭對手光模組製造商新易盛據報以保密形式申請來港上市。據外電報道，中國快時尚服飾銷售平台希音（SHEIN）已通過上市聆訊，預計最快8月登陸港股。

中際旭創聯席保薦人為高盛、中金公司、摩根士丹利及廣發證券。據聆訊後資料集顯示，該公司去年全年盈利115.8億元人民幣，按年增長1.16倍；今年首季盈利63.17億元人民幣，按年升2.74倍。據IFR報道，中際旭創最快月內來港啟動上市前推介，集資規模有待拍板，惟由於公司股價表現強勁，預計集資額將達70億至80億美元（約546億至624億元）。

新易盛集資最多50億美元

同樣在A股上市的新易盛，據報來港集資40億至50億美元（折合約313億至392億元），隨着人工智能算力需求上升，新易盛估值大幅飆升，雖然本月初以來股價下跌，但其深圳上市的A股股價在過去一年仍上漲近300%，市值超過千億美元。早前有報道指該公司已聘請中信證券和摩根大通，據報摩根士丹利亦已加入承銷團隊。

SHEIN最快8月登陸港股

而備受矚目的SHEIN曾計劃在紐約和倫敦上市，但因監管審查而屢次受阻後，擬轉戰香港上市。路透引述知情人士表示，SHEIN已獲得聯交所上市委員會批准，而根據中證監上周發出的通知，SHEIN已獲准發行不超過3.42億股境外上市普通股，並在港交所上市。綜合外媒早前報道，SHEIN預計最快8月登陸港股，目標估值逾400億美元（約3120億元），集資額料約20億至30億美元（約156億至234億元）之間。