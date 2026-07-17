Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股三大指數齊跌 摩通指美國去槓桿進程將持續壓制股市表現

股市
更新時間：21:32 2026-07-17 HKT
發佈時間：21:32 2026-07-17 HKT

晶片股拋售潮加速蔓延，拖累大市氣氛，道指報52025點，跌527點；標指7443點，跌90點；納指25415點，跌466點或1.8%。

芯片內存股盤前走勢波動，美光（MU）跌2.8%，SK海力士（SKHY）跌1.3%。Netflix因業績指引遜於市場預期，股價急挫逾11%，進一步拖累科技板塊氣氛。 

油價或創4月以來最大單周升幅

中東地緣政治局勢升溫，油價本周逼近每桶86美元，或創下4月以來最大單周升幅。惟美國10年期國債孳息率仍回落至4.52厘，避險資金同時流入債市及黃金市場，金價則從11月低位反彈。

市場對AI熱情降溫

巴克萊策略師Venu Krishna表示，市場對AI資本支出的熱情開始降溫，但從股價表現來看，半導體板塊仍然是表現強勁的板塊，而軟件板塊依舊落後，這表明近期的資金輪動只是漸進式的，而非決定性的風格切換。

摩根大通全球市場策略團隊在最新報告中指出，美國6月啟動的投資者去槓桿進程仍在持續，槓桿股票ETF、期權市場和保證金帳戶三個領域均存在進一步去槓桿的空間，這將在未來數月內持續壓制股市表現。

Santander Asset Management歐洲策略主管Francisco Simón表示，短期內持有現金為「不俗選擇」；而債券因油價上漲削弱其避險功能，吸引力下滑。他續指，財報季或成關鍵利好，若企業業績穩健且估值在回調後更具吸引力，可望帶動長期投資者回流。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
9小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
影視圈
1小時前
屯門找換店設「魔術手」騙局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大膽職員圖強吞$500｜Juicy叮
屯門找換店設「魔術手」騙局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大膽職員圖強吞$500｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
圖為美軍在敘利亞境內的坦夫基地（Al-Tanf）。AMK_Mapping_@X
伊朗局勢︱革命衛隊稱突襲美軍指揮中心 擊毀直升機雷達致大量傷亡
即時國際
9小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
01:46
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
12小時前
LV控茶飲店侵權勝訴遭「杯葛」 內地門市冷清二手價大跌
01:10
LV控茶飲店侵權勝訴遭「杯葛」 內地門市冷清二手價大跌
即時中國
13小時前
宏福苑聽證會︱委員會627頁陳詞 宏業工人天台吸煙、起火現場CCTV首曝光
02:28
宏福苑聽證會︱委員會627頁陳詞 宏業工人天台吸煙、起火現場CCTV首曝光
社會
4小時前
韓股暴跌釀血案 20歲青年槓桿重倉海力士輸凸 怒斬薦股網紅至重傷
韓股暴跌釀血案 20歲青年槓桿重倉海力士輸凸 怒斬薦股網紅至重傷
投資理財
10小時前