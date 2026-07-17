美股三大指數齊跌 摩通指美國去槓桿進程將持續壓制股市表現

晶片股拋售潮加速蔓延，拖累大市氣氛，道指報52025點，跌527點；標指7443點，跌90點；納指25415點，跌466點或1.8%。

芯片內存股盤前走勢波動，美光（MU）跌2.8%，SK海力士（SKHY）跌1.3%。Netflix因業績指引遜於市場預期，股價急挫逾11%，進一步拖累科技板塊氣氛。

油價或創4月以來最大單周升幅

中東地緣政治局勢升溫，油價本周逼近每桶86美元，或創下4月以來最大單周升幅。惟美國10年期國債孳息率仍回落至4.52厘，避險資金同時流入債市及黃金市場，金價則從11月低位反彈。

市場對AI熱情降溫

巴克萊策略師Venu Krishna表示，市場對AI資本支出的熱情開始降溫，但從股價表現來看，半導體板塊仍然是表現強勁的板塊，而軟件板塊依舊落後，這表明近期的資金輪動只是漸進式的，而非決定性的風格切換。

摩根大通全球市場策略團隊在最新報告中指出，美國6月啟動的投資者去槓桿進程仍在持續，槓桿股票ETF、期權市場和保證金帳戶三個領域均存在進一步去槓桿的空間，這將在未來數月內持續壓制股市表現。

Santander Asset Management歐洲策略主管Francisco Simón表示，短期內持有現金為「不俗選擇」；而債券因油價上漲削弱其避險功能，吸引力下滑。他續指，財報季或成關鍵利好，若企業業績穩健且估值在回調後更具吸引力，可望帶動長期投資者回流。