人民幣繳付印花稅及交易費刊憲 港交所：為人幣櫃台納港股通鋪路

港交所（388）表示，歡迎政府於憲報刊登《2026年印花稅（修訂）（第2號）條例》，訂明雙櫃台證券人民幣櫃台交易的印花稅以人民幣計算和繳付的安排。

為了向交易所參與者提供更簡便一致的繳款機制，港交所將作出相應安排，支持交易所參與者以人民幣繳付證監會交易徵費、會財局交易徵費、投資者賠償徵費（現暫停徵收）及付予聯交所的交易費（統稱交易相關費用）。

便利全球投資者用人民幣參與市場

港交所首席營運總監劉碧茵表示，法例是支持人民幣作為證券市場交易貨幣的重要一步。透過統一人民幣櫃台交易的印花稅及交易相關費用的繳付貨幣，希望能夠便利全球投資者使用人民幣參與市場，並為日後將人民幣櫃台納入港股通鋪路。港交所將繼續與監管機構及市場參與者緊密合作，加強香港市場基礎設施及拓展香港的人民幣產品生態圈，推動人民幣持續國際化的進程。

港交所表示，正與相關當局及市場持份者溝通並進行所需的系統升級，以支持以人民幣繳付印花稅及交易相關費用的程序。新安排須待政府刊發相關生效公告、取得相關監管批准及市場準備就緒後方可落實。有關營運安排及預期實施時間表等進一步詳情，將適時公布。

