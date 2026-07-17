跌市下的定心丸｜唐牛午市攻略

恒指強勢多日，終於來一個調整，半日跌494點，收報24514點，但同10天線（24227點）仍有一段距離，用正常調整來形容，也正常不過吧。另邊廂，韓國政府對存儲產業鏈展開重大的反壟斷突擊調查，同步出手干預兩倍槓桿ETF市場，推出不同監管措施，拖累AI概念股繼續向下隊，明顯出現火燒連環船效應。在風眼中的瀾起（6809），半日再跌8%，半新股王智譜（2513）失守批股價後，半日再急跌22%；大部份圖表都明顯穿位，宜忍手。

跌市強勢板塊，必數高息類產品，本欄最愛之一的電訊股，大部份都逆市造好，包括持貨的香港電訊（6823）及中移動（941）。本欄維持原判，進攻還進攻，當要打守勢波之時，避險股便會發揮穩定軍心作用，可謂倉位上的定心丸，所以一定要有適量配置。不過，現階段未有貨的，則不建議高追，寧等risk on之時，相關板塊回落，再分段吸納也未遲。

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