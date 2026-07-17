瀾起科技料半年多賺最多81% 回應韓國調查 另提議A股回購 股價挫近6%

瀾起科技（6809）連發三個公告，包括發盈喜預告多賺最多81%，回應被韓國調查，以及董事長提議以3億至6億元回購A股股份。

瀾起科技股價今早低開3.6%，最新跌幅擴大至近5.8%，報262.4元。

該公司公告指，預計上半年實現營業收入約33.35億元，按年增長約26.6%，盈利料19億元至21億元，按年增長63.9%至81.2%。該公司表示，預計上半年業績大幅增長，主要是受益於AI產業趨勢，行業需求旺盛：一方面，隨著DDR5滲透率提高且子代持續迭代，公司DDR5RCD晶片出貨量顯著增加；另一方面，互連類晶片新產品MRCD/MDB、PCIeRetimer、CKD及CXLMXC晶片收入顯著攀升。

瀾起科技指，2026年上半年，互連類晶片產品線銷售收入約為31.11億元，按年增長約26.4%，其中第二季度互連類晶片產品線銷售收入約為16.94億元，按年增長約28.2%，按季增長約19.5%。

董事長擬以3億至6億元回購A股

此外，該公司董事長兼首席執行官楊崇和提議公司以自有資金通過集中競價交易方式回購A股股份，回購資金總額3億元至6億元人民幣，回購價格不高於董事會通過回購決議前30個交易日公司A股股票交易均價的150%，回購期限為董事會審議通過方案之日起3個月內。

全力配合韓國檢察廳各項要求

瀾起科技又發公告，於7月15日，韓國首爾中央地方檢察廳公平貿易調查部針對潛在的違反反壟斷相關法規事宜，在其韓國辦公室開展現場搜查及取證。該公司表示正全力配合檢察廳的各項要求。

於本公告日，該公司及其董事、僱員未被檢察廳或任何政府機關指控存在任何不當行為，又指目前經營正常，仍將全力專注於產品研發並服務客戶。

來自韓國營業收入佔比53.6%

瀾起科技又表示，案件仍在調查，現時無法預測調查的時間及結果，包括是否會對該公司採取任何後續行動、提出指控，或對其財務狀況造成重大不利影響。該公司又披露，截至2025年12月31日止財政年度，集團營業收入約為54.56億元人民幣，其中來自韓國客戶的營業收入約為29.25億元人民幣，即佔比達53.6%。

