恒指高開13點 科網股個別發展 大模型雙雄急挫 智譜急瀉逾12% | 港股開市
更新時間：09:25 2026-07-17 HKT
發佈時間：09:25 2026-07-17 HKT
發佈時間：09:25 2026-07-17 HKT
美國經濟數據表現強勁，惟AI熱潮降溫及晶片股走弱，拖累周四美股三大指數全線向下。 截至收盤，道指跌0.2%，報52552.97點；納指跌1.47%，報25881.95點；標普500指數跌0.51%，報7533.76點。
晶片及存儲概念股持續走弱，SK海力士跌13.48%，閃迪跌12.6%，希捷科技跌10%，美光跌5.6%。
Google因旗下最強旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro的技術表現尚未達標，目前推出時間已落後原計劃數月，引發市場對其AI競爭力的擔憂。受此消息影響，Google母企Alphabet股價大跌4.4%。
鎧俠較高位腰斬
亞太市場方面，日股曾下跌約4%，當中晶片廠商鎧俠一度跌逾14%，較上月高位大跌51%，出現「腰斬」情況。
港股方面，恒指今早高開13點，報25022點。科網股個別發展，小米（1810）升2.11%：百度升1.45%；騰訊（700）升0.99%；京東（9618）升0.09%；美團（3690）平開：阿里巴巴跌0.17%。
大模型雙雄集體下跌，智譜（2513）跌12.14%；MINIMAX（100）跌3.2%。
北水淨買入逾50億 狂掃阿里騰訊
北水動向方面， 周四淨買入港股50.4億港元。阿里巴巴 （9988）、智譜 （2513）、騰訊控股 （700）分別獲淨買入28.33億港元、17.9億港元、11.79億港元；小米（1810）、建滔積層板 （1888）、泡泡瑪特 （9992）分別遭淨賣出13.72億港元、11.73億港元、3.91億港元。
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