恒指回吐446點 五連升斷纜 智譜ARR破10億仍瀉28% 專家：港股中長期升勢未完 | 港股收市

環球AI概念股大跌，拖累亞洲股市全線下滑，日本股市跌4％，台灣股市更急挫6.5％。港股亦難以獨善其身，恒生指數最多曾跌超過六百點，收市跌勢稍為回順，仍跌446點，早前的五連升終於斷纜。不過，電影《沽注一擲》原型人物、美國對沖基金經理Michael Burry卻唱好港股，建議逢低買入。

美股周四下挫，科技股受壓，納斯達克指數跌1.5%，半導體股成為重災局，費城半導體指數挫4.3%，Arm Holdings（ARM）以及美光科技（MU）均跌超過5%。亞洲股市延續美股跌勢，尤其是半導體股份，日本記憶體製造商鎧俠大挫逾一成六，剛公布季度業績的台積電亦跌7.3%。不單日股、台股顯著下跌，內地股市亦受壓，上證綜指降逾3%，深證成指更急插5.4%。

港股亦受外圍拖累，恒生指數開市輕微上升，但隨即掉頭下跌，兩萬五千點迅速失守，最多跌676點，低見24332點，其後跌勢稍為回順，收市報24562點，跌446點，相當於1.8％跌幅，並跌穿50天平均線(24766點)支持。科技指數跌勢更顯著，收市報4623 點，跌4.4％。大市成交3473億元，是連續1個月錄得超過三千億元交投。北水淨流出14.6億元，打斷連續4天淨流入的趨勢。

本港上市的AI概念股受外圍影響遭大手沽售。內地傳媒報道，智譜(2513)的ARR(年度經常性收入)已經達到10億美元，提前完成全年目標，亦是內地首間錄得超過10億美元ARR的基礎模型公司，但智譜股價仍急瀉逾兩成八，收市報1107元，成交逾179億元，如果撇除ETF，是最大成交個股。同業MINIMAX(100)亦挫近一成六，收市報216元。

其他AI概念以及半導體股亦難以倖免，中芯國際(981)跌一成，快手(1024)降7.8%，兩者包辦藍籌跌幅榜首兩位。資金泊入傳統股份避險，電能實業(6)以及東方海外(316)分別逆市升3%以及2.9%，成為表現最佳藍籌股首兩位。

「大空頭」Burry叫逢低吸納

對沖基金經理Michael Burry唱好港股，他在社交媒體表示，「現在正是將目光轉向香港，尋找廉價股票的好時機」，又指港股在今年全球AI漲勢中落後於其他市場，建議投資者逢低買入。他早前亦曾表示會增持京東（美股編號JD)。摩根士丹利亦指出，隨著股份解禁的壓力持續消化，現時正是重新增加港股配置的理想時機。

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，港股回落主要是擔憂早前的AI硬件股升勢過急、內地GDP數據未算理想、以及美國加息陰影導致。他表示恒指早前升穿兩萬五千點，已經達到短期反彈目標，港股或下試20天平均線支持，即約23700點至23800點。雖然如此，伍禮賢指出大型科網股估值仍算便宜，相信中長期來說，港股升勢未完。

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港股午後跌幅擴大，一度下挫逾676點，低見24332點。智譜曾挫26%，中芯跌幅一度超過9%。

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12:20：港股今早曾跌逾500點，恒指高開13點，一度升157點，高見25166點，其後掉頭向下，臨近中午收市最多曾跌504點，低見24504點，中午報24514點，跌494點或1.98%，成交額1,757.51億元。科指半日跌195點或4.04%，報4638點。

海力士三星2x產品挫15%及17%

科網股沽壓沉重，騰訊（700）跌3.9%；阿里巴巴（9988）跌3.4%；美團（3690）跌6%；小米（1810）跌2.1%；正推進在港雙重主要上市的百度（9888）跌3.3%。聯想（992）亦挫4.7%。中芯（981）跌近6%；XL二南方海力士（7709）跌15%；XL二南三星（7747）跌17%。

AI大模型股暴跌，智譜 （2513）大插21.9%；MINIMAX （100） 挫13.8%；迅策（3317） 挫9%。

醫藥及生科股亦遭洗倉，石藥集團（1093）、中國生物製藥（1177）、信達生物（1801）及藥明生物（2269）齊跌逾6%，包辦頭4隻表現最差藍籌。

滙豐再破頂 曾見158.4元

防守股逆市升，電能（006）升近2%，長江基建（1038）升1.2%；港鐵（066）及領展（823）分別升1.6%及1.3%。滙豐（005）今早再破頂，曾高見158.4元，中午收報157.3元，升0.2%。

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0930：美國經濟數據表現強勁，惟AI熱潮降溫及晶片股走弱，拖累周四美股三大指數全線向下。 截至收盤，道指跌0.2%，報52552.97點；納指跌1.47%，報25881.95點；標普500指數跌0.51%，報7533.76點。

晶片及存儲概念股持續走弱，SK海力士跌13.48%，閃迪跌12.6%，希捷科技跌10%，美光跌5.6%。

Google因旗下最強旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro的技術表現尚未達標，目前推出時間已落後原計劃數月，引發市場對其AI競爭力的擔憂。受此消息影響，Google母企Alphabet股價大跌4.4%。

鎧俠較高位腰斬

亞太市場方面，日股曾下跌約4%，當中晶片廠商鎧俠一度跌逾14%，較上月高位大跌51%，出現「腰斬」情況。

港股方面，恒指今早高開13點，報25022點。科網股個別發展，小米（1810）升2.11%：百度升1.45%；騰訊（700）升0.99%；京東（9618）升0.09%；美團（3690）平開：阿里巴巴跌0.17%。

大模型雙雄集體下跌，智譜（2513）跌12.14%；MINIMAX（100）跌3.2%。

北水淨買入逾50億 狂掃阿里騰訊

北水動向方面， 周四淨買入港股50.4億港元。阿里巴巴 （9988）、智譜 （2513）、騰訊控股 （700）分別獲淨買入28.33億港元、17.9億港元、11.79億港元；小米（1810）、建滔積層板 （1888）、泡泡瑪特 （9992）分別遭淨賣出13.72億港元、11.73億港元、3.91億港元。