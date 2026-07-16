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美股半導體股捱沽 納指挫1% 台積電績優仍跌3%

股市
更新時間：21:46 2026-07-16 HKT
發佈時間：21:46 2026-07-16 HKT

美股晶片板塊現沽壓，拖累大市氣氛，費城半導體指數跌3%。道指早段受聯合健康集團（UNH）業績好轉上揚，但標指及婦指受壓。

道指早段報52740點，升82點；標指報7537點，跌35點；納指報25994點，跌275點或1.1%。

台積電上調資本開支惹憂慮

台積電（TSM）上季業績遠超市場預期，但股價下跌3%。該集團第二季純利按年大增77%，同時上調全年資本開支，達600至640億美元，引發市場對投資成本的擔憂。

多隻半導體股仍下滑，SK海力士（SKHY）插逾7%；Arm Holdings（ARM）挫逾6%；美光科技（MU）亦跌4%。

失業救濟人數按周減8000人

美國勞工部公布截至7月11日止當周，首次申請失業救濟人數20.8萬人，按周減少8000人，低於市場預期；而首次申領失業救濟人數4周均值為21.425萬人，按周減少4750人。

專家：晶片股現裂痕 須強勁且可持續反彈

Miller Tabak首席市場策略師兼董事總經理Matt Maley表示，晶片股未來走勢仍是股市最關鍵議題，並指晶片股確實已出現一些明顯「裂痕」，認為因此短期內必須出現強勁且可持續反彈，否則將對股市釋出真正警示訊號。

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