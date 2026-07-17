機械人股去年全數虧損 未盈利企業近年湧港IPO 專家教路「買大唔買細」 惟個別公司勢遭淘汰

自港交所（388）放寬特專科技公司（18C）上市門檻後，本港迎來機械人企業上市潮， 優必選（9880）、越疆科技（2432）、極智嘉（2590）、雲迹（2670）、珞石機器人（3752）、仙工智能（6106）及樂動機器人（1236）等先後上市，另有優艾智合、本末科技等排隊赴港。這批公司業務涵蓋人形機械人、協作機械人、工業機械人、物流及商用服務機械人等，但共同特點是多數仍未盈利。宏高證券投資經理梁杰文及方德證券高級分析師莫灝楠接受《星島頭條》訪問時均表示，18C機制雖為未符合傳統要求的企業提供融資渠道，惟炒風過後市場耐性有限，最終仍須兌現盈利承諾，否則恐面臨淘汰風險。

資料顯示，本港已上市機械人公司上市至今仍錄得虧損。優必選上市至今仍未扭虧轉盈，去年淨虧損7.03億元（人民幣，下同），按年有所收窄；雲迹及珞石機器人分別蝕2.95億元及1.79億元。至於極智嘉、仙工智能、樂動機械人及越疆分別虧損1040.7萬元至8353.5萬元。（見表）

機械人公司2025財年業績

股份 淨虧損（人民幣） 優必選（9880） 收窄至7.03億 珞石機器人（3752） 收窄至1.79億 越疆（2432） 收窄至8353.5萬 極智嘉（2590） 收窄至1040.7萬 雲迹（2670） 擴大至2.95億 樂動機器人（1236） 擴大至6250.1萬 仙工智能（6106） 擴大至4706.6萬

這輪機械人公司赴港上市潮始於2023年底。優必選於2023年12月以每股90港元掛牌，成為「人形機械人第一股」。其後越疆科技於2024年底上市，2025年開始機械人產業鏈公司集中向港交所遞表，極智嘉、雲迹科技亦於年內上市。踏入2026年後，珞石機器人、翼菲科技、仙工智能及樂動機器人等亦完成上市。

18C上市規則屢降上市門檻

機械人公司集中赴港，分析相信與港交所18C章上市規則有直接關係。港交所於2023年3月推出18C章上市規則（特專科技公司上市機制），容許從事新一代訊息技術、先進硬件及軟件、先進材料、新能源及節能環保等領域的企業，即使未能滿足主板傳統盈利或收入測試，亦可透過18C申請上市。

2024年9月，18C進一步降低門檻，將商業化公司最低市值要求由60億港元降至40億港元，未商業化公司則由100億港元降至80億港元，為期三年。有分析相信，這是2025年起機械人公司加快赴港上市的重要原因之一。

越疆科技的機械人製作咖啡拉花。(資料圖片)

有盈利宇樹揀內地科創板

與多數港股機械人公司仍虧損不同，內地機械人龍頭的宇樹科技選擇科創板上市。資料顯示，宇樹科技2025年淨利潤達5.91億元人民幣，毛利率60.44%，並已獲批在科創板上市，擬募資42.02億元。梁杰文指，賺錢企業選擇A股、未盈利企業來港上市，某程度上反映規則差異及行業分化。

未盈利企業部分或被淘汰

對於港股變相承接較多高風險的硬科技資產，梁杰文分析指，18C門檻降低確實增加投資者風險，但同時亦是「機會與風險並存」。他舉例指，個別如早前上市的智譜（2513）即使同樣處於虧損狀態，且上市初期曾短暫跌破發行價，惟受惠AI板塊熱潮，股價至今累升逾十倍。他坦言，這批未盈利企業最終跑出的比率可能較低，部分或面臨淘汰，但只要有一隻股份跑出，便能為投資者帶來豐厚回報；反之若未能突圍，投資者恐血本無歸，呼籲散戶須小心衡量風險。

港交所本質在爭取上市生意

方德證券高級分析師莫灝楠則形容，18C與過往未盈利生物科技公司上市類似，都是為企業提供融資平台，但投資者不能永遠只聽「夢想」。他表示，初期市場有炒風時，投資者願意相信行業前景及公司故事，但熱潮過後，市場便會進入「賭業績」階段。若公司承諾三年後盈利或收支平衡，最終未能做到，股價便可能受壓；若成功兌現，估值才有機會維持。

他指出，港交所本質上亦是在爭取上市生意，未來不止機械人及生物醫藥，民營太空、核聚變等新興科技公司亦可能透過類似制度來港上市，市場會不斷重複這個循環。

買大唔買細 優必選較穩陣

談及板塊內的投資部署，兩位專家均對未有盈利的二三線股份有所保留，並一致將焦點放在行業龍頭優必選。梁杰文表示，投資策略應以「買大唔買細」為主，優必選作為市值最大及資金最充裕的龍頭企業，長遠能夠「捱出頭」及取得成功的機會較大。莫灝楠亦直言，目前其他同業「未成氣候」，首選仍是優必選，並預期該公司未來有望達致收支平衡。 他又認為，優必選並非太差，未來有機會達致收支平衡。