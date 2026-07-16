瀾起科技遭南韓檢方搜查 涉半導體零部件價格操控 股價瀉逾兩成

南韓首爾中央地方檢察廳周三（15日）突擊搜查瀾起科技（6809），日本瑞薩電子（Renesas Electronics）及美國Rambus（RMBS）在南韓的辦公室，指三家公司向三星電子，SK海力士及美光（MU）供應半導體零部件的過程中涉嫌操控價格，違反《公平交易法》。受消息影響，瀾起科技股價今日暴跌22.95%，收報278.6元。

將從查獲手機及文件調查

據韓媒報道，檢方在調查中發現，三家公司向三星電子等供應記憶體介面晶片（MIC）時疑似串通壓價，因此展開調查。目前將從三家公司南韓辦公室查獲的高層手機及公司文件，調查三方是否存在交換資訊、串通的具體時間及範圍，以及對實際供應價格的影響。

另一方面，瀾起科技向地媒表示，公司「正了解相關情況」，並重申一直合規經營，將積極配合韓方調查，目前營運一切正常。對於股價下跌，公司則表示搜查事件是部分原因，同時亦與目前市場表現偏弱有關。