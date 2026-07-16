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韓國將暫停個股槓桿ETF新上市 最低交易單提升至20股

股市
更新時間：16:40 2026-07-16 HKT
發佈時間：16:40 2026-07-16 HKT

韓國將暫時停止單一股票槓桿型ETF新產品上市，以遏抑市場波動。當地金融服務委員會周四在聲明中表示，該禁令將持續至市場狀況穩定為止。當局還將把槓桿型ETF 交易的最低保證金要求（即現金最低帳戶餘額）從1,000萬韓元提高至3,000萬韓元（折合約15.9萬港元），預計於8月5日實施。

據彭博報道，這項決定是在監管機構、財政部和央行官員會議之後作出的，因當地越來越多的輿論呼聲要求當局控制股市波動。

強制培訓時數增至3小時

作為改革的一部分，監管機構還將把槓桿型ETF投資者的強制培訓時數從2小時提高到3小時，同時將最低交易單位從1股提高到20股。金融服務委員會補充說，如果市場未能穩定，可能會考慮進一步措施。

雖然更嚴格的規定可能會降低參與度，但一些市場人士表示，這樣的取捨可能值得。首爾教保人壽保險公司主動股票管理主管 Jason Minsang Kam 表示，這些措施很可能在某種程度上限制散戶投資者對槓桿型ETF的可及性。從散戶投資者的角度來看，這些更嚴格的要求預計將對緩解短期波動產生正面效果。

韓國Kospi指數今日下挫6.3%，SK海力士股價大瀉11.5%，三星電子則跌近8.8%。
 

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