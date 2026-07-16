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內地打擊非法證券業務 長橋集團指影響不大 「客戶非想像般急沽貨」

股市
更新時間：15:52 2026-07-16 HKT
發佈時間：15:52 2026-07-16 HKT

中證監今年5月立案調查長橋證券等3間證券行涉嫌在境內非法經營證券業務，長橋證券母企長橋集團行政總裁兼聯合創始人朱亮亮表示，現時此事對集團的影響較少，短期內希望配合中證監，不會在港追求特別大的增長，暫會「穩住」約20萬個香港零售證券客戶。他稱，若在整改的過程中「大家較為舒適」，集團將會重新追求增長。

朱亮亮：短期在港不追求大增長

朱亮亮指出，此事「本身對公司已是結束」，該集團與中證監在過去一年中持續配合，現時只需要配合其要求，即是未來2年內地客戶身處內地時不准買入、2年後不准買賣。他續指，若投資者因當局行動而即時清空帳戶，相信對市場影響很大，但目前其客戶並非如大家想像般急於沽貨。

將於美國展業 明年底逾10國營運

中證監在5月公布相關預先告知，他相信，當局在不久的將來會釋出最終決定，而未來2年整改周期中，長橋集團要與監管機構持續溝通，兼做好要求，故未必會在未來兩年於香港市場制定較大規模的發展目標，又坦言此事的確花費集團很多時間，因而沒有很好的精力能夠很快管理香港市場。他指，現其客戶主要以新加坡為主，另即將在美國展業，明年底將會在逾10個國家營運。

被問及上市，他指「我覺得在合適的時機，為何不呢？」他稱，目前沒有確切的時間表和尚未確定潛在上市地，但相信最終一定會掛牌，又提及現時公司的規模已超越富途和老虎當時美國上市時規模數倍。他續指，該集團兩年前已扭虧為盈，兼連續兩年賺錢，故暫沒有融資需求。

機構業務「有信心戰勝富途」

長橋業務之一是向約100個機構客戶提供交易系統服務，今年目標為增長50%。他表示，現時離達成目標的進展超越預期，又指現時是客戶主動尋找長橋，雖然富途在此領域於2、3年前領先很多，但近年每年收窄差距，揚言「有信心戰勝富途」。

香港開店計劃方面，他稱會如期進行，荃灣和旺角門店分別於7月和年末展業，而位於銅鑼灣最大的旗艦店，將會打造成類似紐約時代廣場般有大型LED廣告版，因政府審批需時，或將於年底或明年首季完工，另中環、沙田、機場等都是潛在門店選址。至於新加坡首個門店將於9月開幕，同樣想開設8間，惟因選址困難等而受阻。他補充，投資者對於店舖的喜歡程度超乎公司想像，兼有助提升客戶的黏性和留存率，當時開店時並非想回本，更多是作為品牌推廣，因為購買廣告版亦需要成本，倒不如開店，又透露平均店舖1年內回本。

Longbridge AI全球陸續推服務

長橋集團昨日在新加坡推出首個AI原生投資平台「Longbridge AI」，並將相繼於美國、亞洲等市場推出。該集團又宣布擬成立AI Lab，與業界共同探索AI在投資研究、風險管理及人機協作等範疇的最佳實踐。長橋集團行政總裁兼聯合創始人朱亮亮表示，該公司去年成立AI團隊，現有近100人，坦言投資和團隊規模「沒有limit（上限）」，對公司來說，現在是最好發展AI的時機。

朱亮亮指出，公司在AI方面已領先同行逾12個月，並較通用AI助手更加了解投資、證券市場等領域。他提及，由於合規問題，Longbridge AI服務會在全球脫離其證券持牌部分發展，即是銷售AI服務，但不提供證券服務。

芝加哥期權交易所（Cboe）市場數據與分析總監Samuel Zou表示，留意到自疫情以來，零售投資者的交易量顯著增長，當中並不僅限於股票交易。他稱，Cboe作為全球最大的期權交易所，過去6年的交易量逐年創新高，其中零售交易的貢獻最大，主要得益於AI工具，使散戶能夠接觸到複雜的金融工具。他又認為，交易所的責任在於與生態系中的合作夥伴緊密協作，確保在開發AI工具時充分考慮產品特性。

微軟亞太區數字原生戰略合作負責人Chen Li認為，成功的企業應採用可信賴的資料庫和安全基礎設施，並建立內部治理與合規流程，以確保各符合美國、歐洲乃至全球各地的法規要求。在進行重大的財務投資決策時，人工審批或監督仍是必須。

記者鄧唐文新加坡報道

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