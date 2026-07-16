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嘉利靚數 分段收集｜唐牛午市攻略

股市
更新時間：12:39 2026-07-16 HKT
發佈時間：12:39 2026-07-16 HKT

嘉利國際（1050）最新公佈季度數據，未經審核綜合收入按年上升35%，其中伺服器機殼收入增長63%，人工智能相關產品佔比，由3月底的12%提升至6月底的20%，收入更按年勁升7倍，主要受惠2025/26年下半年開批量交付後，專用集成電路相關伺服器產品的持續擴產及出貨增加所推動。集團亦預告，今季開始向另一家領先人工智能公司，就一款人工智能交換器相關產品進行出貨。

近日人工智能相關股份，大部份由高位回落不少，嘉利國際亦不例外，但投資價值卻因此浮現，現價預測市盈率僅9倍，息率回升至3厘樓上，耐心分段吸納，等候財息兼收。

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