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港股能50日線企穩與否 仍有待觀察｜古天后

股市
更新時間：11:01 2026-07-16 HKT
發佈時間：11:01 2026-07-16 HKT

7月16日，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢頗大。光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）業績印證人工智能（AI）投資熱潮持續，但市場對AI行業前景仍有疑慮，未能為晶片股帶來支持，但傳統大型科技股受捧，納指七雄除Tesla外，普遍上升，資金轉炒老登股。最新數據顯示美國通脹壓力較市場預期溫和，除內存股表現較差外，美股反覆做好。

道指高開95點後，升幅一度擴至315點，高見52823，其後曾溫和倒跌79點，低見52428，道指收市報52658，升150點或0.29%；標指升28點或0.38%，報7572；納指升162點或0.62%，報26269；費城半導體指數滑落2.08%，報12398。 受SpaceX首度跌穿135美元首次公開招股（IPO）發行價的消息拖累，納指七雄中，只有Tesla表現較差。 晶片巨頭Nvidia股價一度下挫2.7%，收市轉升0.3%，英特爾（Intel）跌4.4%，美光跌8%。

其他科技股中，蘋果公司和微軟分別漲4%和2.8%，蘋果為升幅最大道指成份股，並創即市和收市歷史新高，市值增至4.81萬億美元，阿里巴巴（9988）稱旗下千問AI將整合至蘋果智能系統中，供中國用戶使用；Alphabet跟亞馬齊齊升3%；電腦生產商戴爾（Dell）急跌近一，思科下跌4.5%，為表現最差道指成份股。業績股表現不一，摩根士丹利上季股票交易業務收入勝預期，股價升0.3%；貝萊德上季管理資產規模首次突破15萬億美元，股價飆6.6%；強生上季醫療設備銷售表現欠佳，股價跌2.7%。SpaceX收市跌0.6%，報135.27美元，盤中一度低見132.15美元，跌近3%。

「股神」親自主導Alphabet投資 承認買得太遲

「股神」巴菲特接受CNBC訪問時披露，佢本尊主導巴郡對Alphabet嘅投資，反映佢支持公司增加AI開支的策略。佢直言，過去Alphabet仍處於輕資產營運模式並受到市場追捧時，錯過投資機會，係佢嘅一個錯誤。巴菲特又稱，其接班人、現任巴郡舵手Greg Abel唔會作出任何未經佢同意嘅重大決策。

美國6月PPI按年升幅由5月份的6%，意外放緩至5.5%，市場原預期為6.2%；按月更跌0.3%，有別於預期維持不變。期內唔包括食品及能源的核心PPI按年漲幅4.7%，低過預期的5.1%；按月上升0.2%，亦低於預期升0.3%。數據公布後掉期市場顯示，聯儲局7月份加息機率由日前近50%，降至約12%。美國10年期債息一度跌4.9個基點，至4.536厘；對息口敏感嘅2年期債息曾跌7.1個基點，至4.122厘。

聯儲局主席沃什周三轉到參議院銀行委員會作證，提到AI主導的物價影響不一定具通脹效果，又指AI投資短期有利就業。同日，紐約聯儲銀行總裁John Williams表示，目前利率正處於帶領通脹回復到當局2%目標良好位置，通脹毫無疑問仍過高，但有跡象顯示通脹或已見頂，應會喺未來數季逐步下降。美滙指數曾跌0.56%，報100.35；日圓漲0.22%，高見161.9兌每美元。

港股昨日升勢持續，恒指高開210點，午後一度升幅擴大至逾400點，但50日線前遇阻力，收市升340點，報收24681點。不過成交額3042億元，未能完全配合升勢。至夜期時段，升幅進一步擴大，夜期曾逼近25000點水平，高見24958，其後升勢回順，回落至24800水平，今早黑期亦於24800點水平徘徊。恒指今日預高開，再度挑戰50日線。踏入7月份以嚟，由於市場對人工智能AI股前景疑慮增加，資金正逐步流向傳統科網股及生科股等，支持恒指由上月低位持續反彈。

不過，港股自6月底位反彈至今，已累計反彈逾2000點，即使成功挑戰50日線甚至25000至25200關，短線調整壓力已增加，24800點至25000點能否企穩仍有待觀察。如恒指於短線超買下調整，下方首個支持為50日線約24791點，下一支持為已突破嘅下降軌頂部24500點亦接近5日線24470點。重要支持為10日線約24104點及20日線約23725點。後市要保持反彈，23700點支持不容有失。

古天后

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