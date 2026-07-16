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恒指高開143點 阿里巴巴升逾2% 千問將整合至蘋果手機｜港股開市

股市
更新時間：09:31 2026-07-16 HKT
發佈時間：09:29 2026-07-16 HKT

美國6月上游通脹低過預期，美股三大指數周三反覆造好，道指收市報52658點，升150點或0.29%；標指升28點或0.38%，報7572點；納指升162點或0.62%，報26269點；反映中國概念股表現的金龍指數升2.92%，報6284點。

傳統科技股受捧，蘋果即市及收市均創歷史新高，收市升4%，報327.5元；Alphabet升3.2%；亞馬遜升3%；微軟升2.8%，英偉達升0.3%。

存儲晶片股暴跌，美光科技、閃迪均跌逾8%；SK海力士跌9%。SpaceX股價連續第四個交易日下跌，一度跌至133美元，跌穿135美元的發行價，收市跌0.6%，報135.27元。

港股方面，恒指今早高開143點，報24825點。阿里巴巴（9988）升2.4%，報116.2元，旗下千問將整合至蘋果中國用戶的Apple Intelligence。騰訊（700）升0.8%；美團（3690）升1.2%。

北水動向方面，周三淨買入港股133.64億港元。阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)、智譜(2513)分別獲淨買入30.91億港元、18.06億港元、15.4億港元；盈富基金(2800)、中芯國際(981)、小米集團(1810)分別遭淨賣出13.29億港元、6.53億港元、4.61億港元。

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