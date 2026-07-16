恒指重上25000關 科網股領漲 小米升6% 專家料仍屬技術性反彈｜港股收市

環球存儲晶片股暴跌，拖累日韓股市現「小股災」，惟港股則在科網股走強的帶動下，表現一枝獨秀，恒指高開高走，重返25000關收市，全日收報25008點，升327點，為上月5日以來最高。恒指已連升5日，累升978點。「七翻身」以來，恒指累升2127點，距離收復「六絕月」2301點失地，僅不足200點。

韓國加息兼監管風暴 韓指較最高位累跌27%

亞洲主要股市當中，韓國時隔逾三年以來，加息0.25厘，加上外電引述消息報道，南韓針對個股槓桿ETF的監管措施快將出台，韓國綜合指數周四一度急跌7.6%，全日收市仍跌463點或6.4%，收報6820點；以該收市水平計，韓國綜合指數較上月歷史高位9385點，大跌27.3%。重磅股SK海力士大跌11.5%；三星電子瀉8.8%。日經225指數亦大跌1915點或2.8%，收報66835點；台灣加權指數微跌6點或不足0.1%，收報45624點；內地上證指數跌73點或1.9%，收報3882點。

恒指五連升 累漲過千點

港股方面，恒指高開144點，隨著以阿里巴巴（9988）為首的一眾重磅科網股升幅擴大，恒指最多升540點，尾市稍微回順，最終企穩25000關收市，收報25008點，升327點。國指收報8318點，升133點；科指收報4834點，升93點。大市成交增至3228億元，本月以來成交均維持於3000億元水平。北水再流入50.40億元，連續第4日流入。

內地AI備案名單出爐 科網股大升

中國網信辦周三晚發表七款提供手機端側生成式人工智能服務已備案名單，包括蘋果、小米、華為等手機，消息刺激科網股股價急升。阿里巴巴旗下大模型阿里千問將作為AI能力集成至「Apple智能」，阿里巴巴揚3.1%，收報116.9元，單股貢獻大市超過55點；榜上有名的小米（1810）急升6.3%，收報27.5元；傳百度（9888）亦將為中國iPhone用戶開發AI搜索功能，百度漲2.6%，收報110.3元；騰訊（700）走高2.1%，收報484元；美團（3690）向上4.6%，收報87.2元。快手（1024）揚5%，收報46.92元。

AI硬件股重挫 瀾起科技涉價格操控調查暴跌23%

AI硬件股跟隨外圍逆市捱沽，南方兩倍做多海力士（7709）大跌21.3%，收報56.48元；南方兩倍做多三星電子（7747）瀉19.7%，收報83元；中芯國際（981）跌1.4%，收報75.2元；華虹半導體（1347）瀉7%，收報157.4元；建滔積層板（1888）挫13.2%，收報48.96元；長飛光纖光纜（6869）走低6.1%，收報146.8元。瀾起科技（6809）傳出涉及晶片操控價格行為，其在南韓的辦事處遭搜查，股價大跌23%，收報278.6元。

另外，大模型股智譜（2513）瀉9.3%，收報1548元，為表現最差科指成分股；MiniMax（100）下滑1.8%，收報256元。

消費和汽車股齊發力

消費股有炒作，泡泡瑪特（9992）創辦人兼主席王寧探訪蘋果位於美國矽谷總部Apple Park，泡泡瑪特（9992）揚6.9%，收報168.1元，為表現最佳藍籌股；海底撈（6862）向上4.4%，收報11.87元；布魯可（325）大升7%，收報50.1元；毛戈平（1318）漲2.7%，收報55.35元；蜜雪集團（2097）升3.7%，收報226.8元。

中汽協正式發佈《中國汽車行業整車成本計算規則》，整治無序價格競爭，汽車股造好，小鵬（9868）擬於明年推出人形機械人，股價向上7.6%，收報56.55元；吉利（175）漲5.4%，收報19.39元；理想汽車（2015）漲3.3%，收報50.4元；比亞迪（1211）揚4.6%，收報90.95元。

個股方面，傳長和（001）副主席霍建寧在完成對電訊、港口和零售資產的出售和分拆後將退休，長和逆市跌1.7%，收報70.45元。

邁富時（2556）發盈喜，由於全棧Token工廠戰略落地，上半年純利同比最多增近5倍，股價急升30.6%，收報41元。

李澤銘：短期上試25300點有阻力

Blue Water Capital首席投資官李澤銘表示，港股周四表現跑贏外圍，主要由於全球AI相關新型科技股遭遇資金流出、並轉流入估值更低、更偏傳統的港股科技股，加上港股今年整體跌幅較大，現出現技術性反彈。他續指，現時內地經濟數據GDP面臨下行壓力，經濟基本面疲弱，預期港股現時的強勢多為技術性反彈，並非轉勢，料恒指短期內上試25300點暫有阻力，24200點料有支持。

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在科技股帶領下，港股今早重上二萬五水平。恒指今早高開143點，升幅最多曾擴大至507點，高見25188點，中午收報25157點，升476點或1.93%，成交1780.51億元。科指半日升145點或3.08%，報4886點。

小米（1810）及快手（1024）齊升逾6%；美團（3690）升近5.3%；阿里巴巴（9988）升4.7%；百度（9888）升3.9%，該公司傳為中國iPhone用戶開發AI搜索功能。騰訊（700）則升3.1%。不過聯想（992）逆市挫3.8%。

消費股造好，泡泡瑪特（9992）升6.1%；海底撈（6862）升近4.4%；老鋪黃金（6181）升1.2%。

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0930：美國6月上游通脹低過預期，美股三大指數周三反覆造好，道指收市報52658點，升150點或0.29%；標指升28點或0.38%，報7572點；納指升162點或0.62%，報26269點；反映中國概念股表現的金龍指數升2.92%，報6284點。

傳統科技股受捧，蘋果即市及收市均創歷史新高，收市升4%，報327.5元；Alphabet升3.2%；亞馬遜升3%；微軟升2.8%，英偉達升0.3%。

存儲晶片股暴跌，美光科技、閃迪均跌逾8%；SK海力士跌9%。SpaceX股價連續第四個交易日下跌，一度跌至133美元，跌穿135美元的發行價，收市跌0.6%，報135.27元。

港股方面，恒指今早高開143點，報24825點。阿里巴巴（9988）升2.4%，報116.2元，旗下千問將整合至蘋果中國用戶的Apple Intelligence。騰訊（700）升0.8%；美團（3690）升1.2%。

北水動向方面，周三淨買入港股133.64億港元。阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)、智譜(2513)分別獲淨買入30.91億港元、18.06億港元、15.4億港元；盈富基金(2800)、中芯國際(981)、小米集團(1810)分別遭淨賣出13.29億港元、6.53億港元、4.61億港元。