Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日升476點 阿里升逾4% 小米、快手、泡泡瑪特升逾6%｜港股開市

股市
更新時間：12:26 2026-07-16 HKT
發佈時間：09:29 2026-07-16 HKT

在科技股帶領下，港股今早重上二萬五水平。恒指今早高開143點，升幅最多曾擴大至507點，高見25188點，中午收報25157點，升476點或1.93%，成交1780.51億元。科指半日升145點或3.08%，報4886點。

小米（1810）及快手（1024）齊升逾6%；美團（3690）升近5.3%；阿里巴巴（9988）升4.7%；百度（9888）升3.9%，該公司傳為中國iPhone用戶開發AI搜索功能。騰訊（700）則升3.1%。不過聯想（992）逆市挫3.8%。

消費股造好，泡泡瑪特（9992）升6.1%；海底撈（6862）升近4.4%；老鋪黃金（6181）升1.2%。

———

0930：美國6月上游通脹低過預期，美股三大指數周三反覆造好，道指收市報52658點，升150點或0.29%；標指升28點或0.38%，報7572點；納指升162點或0.62%，報26269點；反映中國概念股表現的金龍指數升2.92%，報6284點。

傳統科技股受捧，蘋果即市及收市均創歷史新高，收市升4%，報327.5元；Alphabet升3.2%；亞馬遜升3%；微軟升2.8%，英偉達升0.3%。

存儲晶片股暴跌，美光科技、閃迪均跌逾8%；SK海力士跌9%。SpaceX股價連續第四個交易日下跌，一度跌至133美元，跌穿135美元的發行價，收市跌0.6%，報135.27元。

港股方面，恒指今早高開143點，報24825點。阿里巴巴（9988）升2.4%，報116.2元，旗下千問將整合至蘋果中國用戶的Apple Intelligence。騰訊（700）升0.8%；美團（3690）升1.2%。

北水動向方面，周三淨買入港股133.64億港元。阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)、智譜(2513)分別獲淨買入30.91億港元、18.06億港元、15.4億港元；盈富基金(2800)、中芯國際(981)、小米集團(1810)分別遭淨賣出13.29億港元、6.53億港元、4.61億港元。

最Hit
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
申訴熱話
5小時前
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙。路透社
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙
足球世界
7小時前
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評。
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評
足球世界
3小時前
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
影視圈
17小時前
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
生活百科
17小時前
天文台早上9時25分改發黃色暴雨警告信號。黎志偉攝
放Lunch注意！天文台料未有一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響
社會
52分鐘前
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
影視圈
2026-07-15 10:00 HKT
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
影視圈
3小時前
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
03:47
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
影視圈
17小時前