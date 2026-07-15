美6月PPI回落兼低預期 道指早段升近200點 明星股造好

美國6月上游通脹低過預期，美股持續造好，道指升近200點。

道指報52694點，升186點；標指7557點，升14點；納指26145點，升38點或0.2%。

蘋果微軟升3%

大型科技公司向上，蘋果（AAPL）及微軟（MSFT）升3%，Google母企Alphabet（GOOG）及亞馬遜（AMZN）升逾2%。Nvidia（NVDA）及SpaceX（SPCX）則倒跌不足1%。

美6月PPI升5.5% 核心PPI低預期

美國6月最終需求生產物價指數（PPI）按年上升5.5%，顯著低於預期的上升6.2%；按月下降0.3%，亦低過預期。至於扣除食品和能源的最終需求PPI按年上升4.7%，按月上升0.2%，均低過市場預期。

專家：油價回落影響廣泛

金融智庫Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli表示，能源在物價降溫中扮演了關鍵角色，目前放緩趨勢相當廣泛，遍及多個商品類別，令投資人鬆一口氣。但他指出，聯儲局判斷的經濟情況尚未脫離險境，近日油價重新走強，而且AI亦正顯著推升通脹。