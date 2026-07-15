星展不再預期美國今明兩年減息 料中港股市明顯分化 A股跑贏H股

星展銀行2026年第三季度投資展望報告指出，地緣政治局勢與AI投資熱潮，正帶動全球步入新一輪資本開支超級周期，並加劇通脹上行風險。星展預期，美國聯儲局今年內將不會減息，2027年亦可能維持利率不變。該行對股債整體維持「中性」看法，建議投資者採取「槓鈴策略」（Barbell Strategy）平衡風險，並在亞洲市場中特別看好受惠於高端製造業轉型的A股及具備AI供應鏈優勢的台灣股市。

聯儲局政策轉鷹派或中性

星展指，過去18個月全球政治預期與政策結果差距擴大，中東衝突導致能源價格長期高企，加上美國國防及財政擴張，令經濟更容易受通脹影響；同時，AI熱潮帶動基礎設施、電子零件及電力需求急升，構成短期通脹壓力。星展指，在此背景下，全球主要央行已轉向較鷹派或中性的貨幣政策。

H股較多互聯網及零售企業 表現將跑輸

星展對亞洲（日本除外）給予「增持」評級，並預期中港股市將出現明顯分化。星展香港投資總監辦公室（北亞區）投資策略師林子軒解釋，中國總體經濟趨穩，科技硬件及電力設備出口強勁，由於A股指數構成中，硬件科技佔比較重，且更受惠於中國高端製造業轉型的國策支持，A股在投資組合中能發揮分散風險的作用，故評級為「增持」；相對而言，H股因包含較多受本土內需疲弱影響的互聯網及零售企業，表現料受拖累。該行補充，H股部分近期上市的硬件企業表現依然強勁，因此對H股需採取精挑細選的策略。

美股評級上調至「看好」 AI建設趨勢未變

股票配置方面，星展對美股維持「中性」至「看好」。林子軒解釋，近期美股升市高度集中於AI板塊，導致投資者持倉過於擁擠，而市場近期開始關注大型雲端服務供應商（Hyperscaler）的投資回報率（ROI）及資本支出強度，例如Meta早前表示將釋出部分多餘運算能力，引發資金輪動至非硬件板塊。不過星展強調，AI基礎設施建置的趨勢依然存在，該行仍堅定看好上游硬件及「賣鏟企業」（Pick-and-Shovel）。

韓股評級「中性」 低於區內市場

至於台韓股市，星展對台灣股市給予「增持」評級，主因台灣科技生態系統完善，能直接受惠於大型雲端服務商的持續支出。相反韓國股市則維持「中性」評級，星展指出韓國市場的散戶投資者持倉比例較高，且過度暴露於記憶體市場風險中，在考慮整體市場結構下態度相對謹慎。

而黃金方面，星展認為，儘管短期受通脹及息口影響走勢波動，但在去美元化等結構性因素下，黃金仍有望重新發揮避險資產的效用。