韓國總統李在明坦承股市不穩 「槓桿ETF引發爭議」 券商擬大增按金門檻至26萬遏炒風

據報南韓總統李在明表示周三在首爾與政府高層舉行的政策會議上表示，「國內股市相當不穩定。事實上，由於股市在如此短時間內經歷了史無前例的急升，因此需要時間和經歷反覆波動才能企穩。」李在明又承認最近槓桿ETF引發了爭議，並敦促金融監督院和韓國交易所的負責人迅速解決問題，制定後續應對措施。另外，據《韓國先驅報》報道，南韓券商業界同意收緊單一股票槓桿ETF的投資者保護規則，因追蹤三星電子及SK海力士的2倍槓桿ETF近期被批評加劇韓股波動。韓國金融投資協會周二召集主要券商行政總裁舉行緊急會議，檢討相關產品對市場的影響，並討論由業界主導的應對措施。

各券商原則上同意提高最低存款要求，以限制散戶過度槓桿。其中一項方案，是將門檻由現時1,000萬韓元，大幅提高至5,000萬韓元（約由5.3萬港元升至26萬港元）。

業界亦同意，未來將根據投資者年齡及投資組合，提供更具針對性的風險警示，同時擴大投資者教育，讓投資者更清楚了解產品的產品結構及風險。

憂兩大晶片商槓桿產品加劇大市波動

三星電子及SK海力士2倍槓桿ETF於5月27日上市，原意是吸引本地投資者由海外市場回流。不過，散戶需求強勁，反而引發市場憂慮，認為相關產品正在加劇韓國綜合指數的波動。

韓國資本市場研究院估計，自5月推出以來，相關ETF每日產生的再平衡交易規模介乎7,000億至2.1萬億韓元。業界今次亦同意，將更平均地分散再平衡及對沖交易，減少臨近收市時段出現集中買賣壓力。

目前券商及資產管理公司已披露產品風險、發出投資警示，並避免積極推廣相關產品。不過，由於市場需求遠超最初預期，業界認為需要進一步加強保障。相關措施的具體細節，包括何時生效，以及較高存款要求會否適用於現有投資者，仍未有最終決定。

業界倡進一步收緊

有業界人士則認為，規則仍需進一步收緊，包括最低存款應只接受現金，而不應把股票持倉計入門檻，否則會削弱提高門檻的作用。亦有人建議，監管機構應加強投資者教育，並禁止資產管理公司為單股槓桿產品進行廣告或推廣。