韓券商擬收緊單股槓桿ETF規管 按金門檻大增至26萬

據《韓國先驅報》報道，南韓券商業界同意收緊單一股票槓桿ETF的投資者保護規則，因追蹤三星電子及SK海力士的2倍槓桿ETF近期被批評加劇韓股波動。韓國金融投資協會周二召集主要券商行政總裁舉行緊急會議，檢討相關產品對市場的影響，並討論由業界主導的應對措施。

各券商原則上同意提高最低存款要求，以限制散戶過度槓桿。其中一項方案，是將門檻由現時1,000萬韓元，大幅提高至5,000萬韓元（約由5.3萬港元升至26萬港元）。

業界亦同意，未來將根據投資者年齡及投資組合，提供更具針對性的風險警示，同時擴大投資者教育，讓投資者更清楚了解產品的產品結構及風險。

憂兩大晶片商槓桿產品加劇大市波動

三星電子及SK海力士2倍槓桿ETF於5月27日上市，原意是吸引本地投資者由海外市場回流。不過，散戶需求強勁，反而引發市場憂慮，認為相關產品正在加劇韓國綜合指數的波動。

韓國資本市場研究院估計，自5月推出以來，相關ETF每日產生的再平衡交易規模介乎7,000億至2.1萬億韓元。業界今次亦同意，將更平均地分散再平衡及對沖交易，減少臨近收市時段出現集中買賣壓力。

目前券商及資產管理公司已披露產品風險、發出投資警示，並避免積極推廣相關產品。不過，由於市場需求遠超最初預期，業界認為需要進一步加強保障。相關措施的具體細節，包括何時生效，以及較高存款要求會否適用於現有投資者，仍未有最終決定。

業界倡進一步收緊

有業界人士則認為，規則仍需進一步收緊，包括最低存款應只接受現金，而不應把股票持倉計入門檻，否則會削弱提高門檻的作用。亦有人建議，監管機構應加強投資者教育，並禁止資產管理公司為單股槓桿產品進行廣告或推廣。