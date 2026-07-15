港股反彈持續 留意力度正減弱｜古天后

7月15日，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部份地區雨勢頗大。美國公布CPI，6月份通脹升3.5%，放緩速度快過預期，緩解聯儲局加息壓力，美股周二回穩，當中以科技股反彈較明顯，除咗IBM因為銷售遜預期，股價狂插兩成有突，收市跌25.2%，亦為至少1968年以來單日最傷，市值蒸發690億美元，係表現最差道指成份股，拖累道指裂口低開452點。其後道指喺銀行股帶動下，倒升最多196點，高見52695，收市道指反覆僅升9點，報52508；標指升28點或0.38%，報7543；納指升322點或0.9%，報26107。

調查：半導體股好倉為最擠擁交易

高盛今年第二季盈利按年升逾84%，超出市場預期，股價升9%，為升幅最大道指成份股；摩根大通及美國銀行業績後股價分別升2.5%和1.9%，同樣公布業績嘅花旗則跌5.3%。南韓記憶晶片巨頭SK海力士(SK Hynix)美國預託證券(ADR)創即市及收市歷史新高，收市升27.3%報193.92美元，盤中最高曾見194.8美元；Nvidia升4.1%，美光科技(MU)升4.9%，英特爾攀升4.5%。美國銀行每月調查顯示，環球基金經理現金水平從上月4.1%降至3.6%極低水平，一般視為市場警號，美股持倉則升至2024年12月以來高位；82%受訪者認為半導體股好倉為最擠擁交易。

美國聯儲局主席沃爺出席眾議院金融服務委員會聽證會，佢表示當局對持續高通脹「零容忍」，堅定承諾恢復物價穩定，提到如果採取正確政策，過去5年通脹急升情況將成為歷史。經濟方面，沃爺指美國經濟以穩固步伐擴張，勞動市場大致平穩，名義工資穩定地增長。人工智能(AI)相關設備及軟件需求，推動商業投資，當局關注其對通脹和勞動市場影響。

美國勞動統計局(BLS)公布6月份消費物價指數(CPI)，按年升幅從5月4.2%放慢至3.5%，低過預期升3.8%，按月更自2020年以來首錄跌幅，下降0.4%，跌幅大過估算嘅0.1%，期內撇除食品及能源核心CPI按年增幅，亦由5月2.9%放慢到2.6%，漲幅較預期的2.8%溫和，按月維持不變，低過5月及預期增長0.2%。數據公布後，美國10年期債息一度大幅回落10.24個基點，報4.5213厘，對息口較敏感嘅2年期債息急降13.84個基點，至4.143厘；利率掉期市場顯示，聯儲局本月加息的機會率從原先超過40%，降至約20%。減息預期降溫下，美滙指數一度回落0.62%，報100.607，日圓漲0.52%，報161.61兌每美元。

短線挑戰50日線24836機會大

港股昨日先跌後回升，早段恒生指數低開32點後，一度跌311點至23902低位，但午後拗腰倒升，一度升222點見24436高位，收市升幅收窄至127點，報24340，成交額3129億元，北水持續流入。至夜期時段，美國公布CPI數據較預期溫和，市場對加息憂慮降溫，夜期一度升至24600水平，其後回順至24400水平，今早黑期亦於24400水平徘徊，料今早大市略為高開。港股踏入7月以嚟，持續反彈，雖然升至24000水平後，動力有所減弱，但恒指已超過三個交易站穩於20日線(23711)水平，5日線(24191)亦已升穿10日線(23735)及20日線，發出短線黃金交叉訊號，暫時形態上仍利好，料短線向上挑戰50日線(24836)機會甚大，目前日線保力加通道頂部約24893亦接近50日線，周線保力加頂約於25083，估計24800-25000有一定阻力，反彈至該水平後，有機會進行整固，甚至回測支持位，屆時首個支持將會上移至10個月線約24300水平。目前下方首個支持為24150-24200，亦為5日線及30日線所在，下一支持為24000心理口，下一重要支持為23700-23800亦為10日及20日線所在。港股要延續見底回升勢頭，23700關不容再失。

古天后