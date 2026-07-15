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恒指高開210點 晶片股受惠外圍急升 長飛光纖發盈喜飆逾14% | 港股開市

股市
更新時間：09:25 2026-07-15 HKT
發佈時間：09:25 2026-07-15 HKT

美國6月未季調CPI按年升幅放緩至3.5%，6月季調後CPI按月錄得下降0.4%，為六年來首次錄得回落，數據亦降低市場對聯儲局即將加息的預期。聯儲局主席沃什周二在國會作證時表示，過去五年的通脹飆升將成為過去式。 

美股三大指數集體高收，道指升10.02點或0.02%，報52508.66點；納指升233.83點或0.90%，報26107.01點；標普500指數升28.55點或0.38%，報7543.89點。

SK海力士ADR急升逾27% 

儲存板塊回升，閃迪及美光科技升約5%，SK海力士ADR大漲27.2%。納斯達克中國金龍指數收跌0.1%。

亞太區市場方面，日經225指數開市升0.4%，報67989.74點。韓國綜合股價指數（KOSPI）開市升3.3%，至7082.91點，當中SK海力士及三星電子目前分別升11.34%及5.7%。

港股方面，恒指今早高開210點，開報24551點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升3.79%；騰訊（700）升3.42%；百度（9888）升1.32%；小米（1810）、京東（9618）平開；美團（3690）跌0.32%。

受惠於外圍存儲概念股集體上升，本港晶片股集體高開，兆易創新（3986）升7.33%；ASMPT（522）升5.15%；天數智芯（9903）升4%。

個股方面，長飛光纖光纜（6869）升逾14%，公司發盈喜，預期2026年上半年純利較去年同期增長711%至914%。 

北水淨買入近110億 

北水動向方面，周二淨買入港股109.97億港元。智譜（2513）、網易（9999）、快手（1024）分別獲淨買入29.89億港元、28.7億港元、14.6億港元；美團（3690）、建滔積層板（1888）、小米集團（1810）分別遭淨賣出5.58億港元、2.73億港元、4,262萬港元。

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