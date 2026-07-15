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恒指半日升354點 美團升逾4% 滙豐破頂升2% 昭衍新藥盈喜飆逾兩成 | 港股午市

股市
更新時間：12:15 2026-07-15 HKT
發佈時間：09:25 2026-07-15 HKT

港股今早高開210點後，升幅持續擴大。截至中午，恒指報24695點，升354點或1.46%，成交額1,747.8億；科指報4744點，升64點或1.39%。

重磅科網股成為升市主力，ATM集體上漲，美團（3690）半日升4.55%，報82.8元，貢獻恒指30點；騰訊（700）升3.38%，報471.6元，貢獻66點；阿里巴巴（9988）升2.98%，報114.1元，貢獻52點。快手（1024）升2.51%；京東（9618）升1.58%；百度（9888）升1.13%；小米（1810）跌0.84%。

創新藥板塊受捧 

創新藥板塊集體上漲，信達生物（1801）升9.72%至98.8元，成表現最好藍籌，主要因與Spero就IBI355達成獨家許可協定；中國生物製藥（1177）亦緊隨其後，升6.26%至5.43元，該公司旗下新藥TRD205被中國國家藥品監督管理局藥品審評中心納入突破性治療藥物名單。昭衍新藥（6127）發盈喜，料上半年純利較去年同期增1377%，股價大漲21.53%。

晶片股高開低走 

AI硬件及半導體股早段曾受外圍記憶體股反彈帶動高開，但其後承接不足。兆易創新（3986）跌3.34%；中芯國際（981）半日跌2.17%；華虹半導體（1347）跌3.09%，惟南方兩倍做多海力士（7709）大漲24.11%。

銀行股方面，匯豐（005）股價一度升2.42%至156.3元，創歷史新高，中午收報155.5元，升1.9%；渣打（2888）半日升2.18%，報224.8元。

受惠於DeepSeek希望開啟新一輪融資，大模型雙雄集體上漲，MINIMAX（100）升14.96%，智譜（2513）升8.75%。

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美國6月未季調CPI按年升幅放緩至3.5%，6月季調後CPI按月錄得下降0.4%，為六年來首次錄得回落，數據亦降低市場對聯儲局即將加息的預期。聯儲局主席沃什周二在國會作證時表示，過去五年的通脹飆升將成為過去式。 

美股三大指數集體高收，道指升10.02點或0.02%，報52508.66點；納指升233.83點或0.90%，報26107.01點；標普500指數升28.55點或0.38%，報7543.89點。

SK海力士ADR急升逾27% 

儲存板塊回升，閃迪及美光科技升約5%，SK海力士ADR大漲27.2%。納斯達克中國金龍指數收跌0.1%。

亞太區市場方面，日經225指數開市升0.4%，報67989.74點。韓國綜合股價指數（KOSPI）開市升3.3%，至7082.91點，當中SK海力士及三星電子目前分別升11.34%及5.7%。

港股方面，恒指今早高開210點，開報24551點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升3.79%；騰訊（700）升3.42%；百度（9888）升1.32%；小米（1810）、京東（9618）平開；美團（3690）跌0.32%。

受惠於外圍存儲概念股集體上升，本港晶片股集體高開，兆易創新（3986）升7.33%；ASMPT（522）升5.15%；天數智芯（9903）升4%。

個股方面，長飛光纖光纜（6869）升逾14%，公司發盈喜，預期2026年上半年純利較去年同期增長711%至914%。 

北水淨買入近110億 

北水動向方面，周二淨買入港股109.97億港元。智譜（2513）、網易（9999）、快手（1024）分別獲淨買入29.89億港元、28.7億港元、14.6億港元；美團（3690）、建滔積層板（1888）、小米集團（1810）分別遭淨賣出5.58億港元、2.73億港元、4,262萬港元。

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