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華爾街四大行拉開財報季序幕 四大行績後股價早段應聲齊漲

股市
更新時間：22:03 2026-07-14 HKT
發佈時間：22:03 2026-07-14 HKT

美股財報季來襲，由華爾街大行摩根大通、高盛、花旗、美國銀行拉開序幕。業績後，上述四大行股價早段升1.5%至6.5%。

摩根大通：純利創211億美元

摩根大通2026財年第二季度，純利211.55億美元，按年增41%；期內總營收受惠於股市收入飆升86%，總營收創新高至573.47億美元，按年增28%，攤薄每股收益爲7.7美元，按年增長47%。其中，摩根大通第二季度股票銷售及交易收入爲60.3億美元，高於預期的39.8億美元。摩根大通股價早段升1.6%。

高盛：淨營收創歷史紀錄 純利增84%

高盛第二季純利63.99億元美元，按年上升84.25% ，期內淨營收爲203.4億美元，較去年同期爲145.83億美元增加39%，創歷史記錄；每股收益爲20.98美元，按年增92.3%。另外，高盛第二季度股票銷售與交易收入爲74.2億美元，高於預期爲50.2億美元。高盛早段大升6.5%。

美國銀行：盈利優於預期

美國銀行第二季純利87.48億美元，按年增長27.17%，高過市場預期；每股盈利1.21元，按年增34.4%。期內，收入316億元，按年增長15%，高於市場預期；其中，淨利息收入160億元，按年升9%；投行費用大增50%至21億美元。美銀亦早段升2%。

花旗：純利增45% 收入高於預期

花旗今年第二季中，錄得純利58.31億元美元，按年增長45%，每股盈利3.15美元。期內，收入248億元，按年上升14.3%，高於市場預期為237億元。花旗早段漲1.5%。
 

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