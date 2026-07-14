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美國6月通脹急降溫 加息預期回落 美股三大指數造好

股市
更新時間：22:10 2026-07-14 HKT
發佈時間：20:47 2026-07-14 HKT

美國最新通脹數據低於預期，同時聯儲局主席沃什表示，務求確保貨幣政策正確，令過去5年通脹成歷史。美股早段造好，道指升逾100點。

道指報52647點，升149點；標指報7544點，升29點；納指報26062點，升189點或0.7%。SpaceX（SPCX）升逾2%，Nvidia（NVDA）升不足1%。

6月CPI按年升3.5%低預期

美國6月通脹降溫，消費物價指數（CPI）按年升3.5%，低過預期的3.8%，並自前一個月的4.2%大幅回落；按月亦大跌0.4%，預期為下跌0.1%。

核心CPI亦低預期

撇除食品及能源的核心CPI按年升2.6%，低於預期2.8%，亦從前一個月的2.9%下降；按月持平，預期為上升0.2%。

數據公布後，市場對加息預期下降，利率期貨監管工具Fedwatch顯示，7月預期加息的機率從41.7%大降至13.4%；而9月加息的機率從76%降至58.1%。

專家：短期息口或不變 提防沃什放鷹

Regan Capital投資總監Skyler Weinand表示，CPI數據反映中東局勢引發的通脹問題正在消退，但近日局勢再度升溫，意味數據仍屬暫時的喘息機會。他指出，市場預計短期利率維持不變，但需要警惕聯儲局主席沃什幾乎每一次對外發言，都釋出鷹派信號。

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