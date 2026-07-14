信銀國際降全年恒指目標至28000點 下半年樓價回調5%

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務投資主管張浩恩表示，最新將恒指目標價調低至28000點，因現估計美國今年將維持利率不變，有別年初原料會減息，鑑於高息環境有機會持續一段時間，故下調目標價。但目前港股估值約在11至12倍，並不算貴，建議標準配置。此外，該行料下半年本港樓價將回調約5%。

AI長線投資主題未完

張浩恩認為，儘管近期AI和半導體相關股份出現高位回落，但AI長線主題依然是市場核心，今季投資者應重點關注企業資本開支的可持續性、通脹黏性與利率前瞻等方面的核心風險，可適度增配防禦性、高股息或具備主題的價值板塊，避免過度集中於單一AI概念股，以有效降低投資組合的整體波動率。

看好港股大型龍頭科技股

在港股中，他看好大型龍頭科技股，因過去估值落後，未來有修復空間，且隨着AI生態圈的持續發展，這類大型科技股將會受惠；同時看好內銀股、內險股及電訊股。他又指，有些資金已從韓、日股市流向港股，但投資者應注意半新股解禁高峰期將於7、9及11月出現，港股仍有不少阻力。

韓股僅「短期泡沫破裂」 AI發展仍初期

市場關注南韓股市AI泡沫爆破，他指，主要受惠兩隻AI概念股而急漲的韓股已於近期大幅回落，可謂是「短期泡沫破裂」，但從長遠角度看絕對不是泡沫，因有見及晶片的需求、企業間所簽訂一至兩年的長約，以及算力和Token的持續發展，顯示目前的AI發展仍處非常初步的階段。他認為，投資AI主題不應局限於單一地區，而應以全球化視野，在美國、香港、中國內地等市場投資AI相關主題公司。

全年樓價料仍升5% 明年再升5%

本港樓市方面，首席經濟師丁孟預計，樓價經過上半年一成多的升幅後，下半年有機會出現約5%的回調，主要受利率環境、近期股市回落帶來負面的財富效應，以及內地資本管控措施影響，但維持全年上升5%的預測，並料明年再升5%，因樓市仍有基本的需求支撐，例如高才通等來港人才或來港學生所帶動的租房需求，但在加息環境下，樓價難望保持此前的快速增長。

聯儲局或明年首季加息

丁孟預期，美國聯儲局將於明年加息1至2次，並於首季開始，因美國中期選舉之後，很多政治不確定性會被掃除，所以是合適的時間點，且料通脹偏向今年下半年至明年年初浮現，尤其3月，通脹數字在基數效應下將非常明顯。

下半年中國減息降準預計各一次

他指， 今年來中國的經濟增長主要靠外需，內需較弱，相信內地下半年將出台政策，支撐內地經濟增長，包括減息降準各一次，全年GDP料為4.9%。人民幣全年平均匯率為6.8兌1美元左右。香港方面，他估計今年GDP增幅為3.5%。

