宏利投資料今年美國利率維持不變 通脹壓力未算失控

宏利投資管理高級環球宏觀策略師邵宇婷表示，受早前中東局勢升級及能源價格波動影響，全球央行的政策定價已普遍轉向鷹派，現時市場正步入「更高、更久」的利率環境，預計美國聯儲局在今年餘下時間內將按兵不動、維持息率不變。

邵宇婷表示，美國勞動力市場保持健康，相信聯儲局將更關注遏制通脹持續上升，但目前通脹升溫仍未失控，故預計今年利率維持不變。而在亞洲新興市場方面，她認為，AI受惠國及能源出口國的增長預測獲上調，但提醒若下半年出現厄爾尼諾現象，將會進一步推高農產品價格及通脹，亞洲區的加息周期未必已經完全結束。

企業AI資本支出成經濟增長引擎

宏利報告預期，下半年全球經濟增長將保持韌性，亞洲各市場表現將更趨分化。報告指，韓國及台灣股市受惠於AI及國內機構資金支持，年初至今分別大幅飆升109.9%及63.6%，預期今年全球超大型企業的AI資本支出將突破7,000億美元，成為推動經濟增長的關鍵引擎。

政府及基金入市支持股市

該公司續指，各地政府、基金正積極入市，對股市帶來支持，例如韓國國民年金公團（NPS）將國內股票配置比例提升至20.8%，新加坡亦加碼其股票市場發展計劃（EQDP）資金至65億坡元。在定息產品方面，宏利料亞洲高收益債違約率降至多年低位，而亞洲美元債券更正邁向連續第五年錄得負淨供應，為市場提供強勁的技術面支撐。

面對宏觀不確定性，宏利環球多元資產方案主管Luke Browne認為，目前是進行積極資產配置和證券選擇的絕佳時機。宏利亞洲區股票投資部主管蔡尚琴補充，投資者不能再將亞洲視為單一投資板塊，資本正流向具備盈利能見度及結構性增長驅動力的市場。她指出，除了科技板塊外，國內機構增持亦是推動韓、台、星股市跑贏大市的關鍵。

至於中國市場，蔡尚琴稱，雖然整體指數表現受權重股拖累，但受惠於太陽能及電動車供應鏈等優勢，在AI基建出口及全球能源轉型的結構性趨勢下，透過積極選股仍能跑出。