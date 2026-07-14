富邦料港股下半年先跌後升 最牛目標28000點 樓價預期升5至10%

富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光預計，港股短線將再下試22000至23000點，年底則有望跟隨美股同步走強，目標區間25000至28000點，而核心投資對象以騰訊（700）等內地科技龍頭為主，將與美股龍頭科企高度聯動。他提到，美國即將進行中期選舉，總統特朗普為免損失過多席位，有機會再現「TACO（特朗普總是臨陣退縮）」，美股今年底前亦有望再創新高，而晶片股開支增加令股價受拖累，跌勢或將持續。

美國加息最多2次 美元難大升

潘國光指出，儘管美國市場存在加息預期，但聯儲局全年最多加息一至兩次，明、後兩年開啟減息周期，美元缺少持續大幅升值動力。他又稱，香港本地利率長期較美息低100個基點左右，難以跟隨美息大幅上行，料本港整體樓市全年升幅維持5%至10%區間，不存在大幅下跌風險。

油價難持續強勢 金價下試3500美元值吸納

金油價方面，潘國光認為，相關風險提前被市場消化，不會重演早前中東衝突爆發時的極端下跌行情，預計第三季末與美伊會重啟談判，油價保持強勢但不存在大幅上漲空間。潘國光指，金價調整邏輯不再只是各國避險資金，現時黃金如同「紅簿仔」，當地緣、能源危機出現時，部分國家為補貼財政開支，會同步拋售美債與黃金套現，金價將持續整固，料每盎司3500美元會是較穩固底部，建議長線分批買入、長期持有，而令金價回到早前高位的可能情景是美股大跌。