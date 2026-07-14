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勝宏澄清頭部客戶訂單持續增加 早前市傳失Nvidia訂單

股市
更新時間：16:10 2026-07-14 HKT
發佈時間：16:10 2026-07-14 HKT

勝宏科技（2476）發公告澄清近期網絡平台流傳關於公司產品、市場份額及項目進展的負面傳聞，指內容嚴重失實，已對公司聲譽及正常經營秩序造成不良影響。該股今日最多升5.6%，最終收報243.8元，升幅3%。

國內外AI頭部客戶為長期夥伴

勝宏強調，網路流傳相關言論不屬實，該公司為國內外AI頭部大客戶的長期戰略合作夥伴，始終將「品質」和「安全」視為企業生命線，嚴格按照客戶標準管理。目前AI相關PCB產品需求旺盛，在手訂單持續增長，生產出貨一切正常，頭部客戶訂單持續增加。該公司指，與核心客戶保持密切溝通，合作開發的研發迭代產品正順利推進，部分客戶已釋放2027至2028年長期需求，管理層對後續生產經營及效益實現充滿信心。

內媒指失50億訂單 大部分流入同業

此前內媒引述市場傳聞，指勝宏科技面臨重大品質風險，Nvidia已收到多份檢測報告，評估後大機會不再與勝宏繼續合作；更傳出勝宏已失去今年8月至2027年上半年的所有訂單，其中大部分訂單被滬電股份承接，涉及金額約50億元人民幣。

勝宏：保留法律追究權利

勝宏科技表示，上述不實傳聞通過網絡平台及微信群等渠道傳播，嚴重誤導投資者，公司保留通過法律途徑追究相關責任的權利，並呼籲投資者透過中證監指定披露媒體及公司官方渠道了解真實信息，不信謠、不傳謠。

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