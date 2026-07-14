日本城改名「JHC真好城」 母企「乾升」近8% 近年屢削派息 股價自高位挫八成

國際家居零售（1373）今日（14日）發佈公告，宣佈將於周三起把旗下家居品牌JHC日本城改名為「JHC真好城」，並同步推出多項策略，進行品牌全面升級，今日股價「乾升」近8%，高見0.69元。該公司股價已低迷一段時間，過去一年跌幅逾22%。事實上，國際家居零售過去派息不俗，是不少投資者鍾愛的防守股，惟近年業績倒退、接連削減派息，令股價持續低殘。

首推「十元均一店」成始祖

國際家居零售於1991年成立，1993年借鑑日本100日圓店概念，在香港推出首家「十元均一店」，迅速獲得市場歡迎，成為「十蚊店始祖」。1997年金融風暴後，更趁租金下跌大舉擴張分店，並收購競爭對手「日之城」以壯大業務，2000年分店數目突破100間。翌年，公司轉型為「家居專門店」，產品範疇擴大至廚具、家居用品、個人護理及文具等，並於2004年獲得多個業界獎項。

2013年9月，國際家居零售在香港主板上市，招股價上限定為每股2.81元，上市時市值達20.23億元，香港公開發售超額認購超過145倍，當時是自2012年以來第二大超額認購的IPO。

獲媒體評估值吸引、高息、防守性強

隨後，受惠於零售行業整體向好、門店銷售增長以及投資者對其品牌認可，國際家居零售發展穩健，上市後首個財政年度收入約15億元，純利約1億元，增長強勁，在2014年3月更達到歷史最高價約4.22元。

2020年新冠疫情爆發，香港不少企業受到衝擊，但由於國際家居零售售賣的商品多屬必需消費品，帶動家居用品銷售，加上租金減免及政府保就業補貼等因素支持，成為疫情期間少數受惠的零售股之一。公司業績亦在2021年表現突出，股價在2021年中後期一度重返近3元的水平。在低估值、派息穩定、且盈利可見度高的情況下，公司獲不少本地媒體、專欄及股評人視為估值吸引、高息、防守性強及抗疫受惠的股票，獲大批散戶青睞。

2025財年純利大幅倒退53%

然而，2022年後隨着疫情後消費復常，成本壓力上升及補貼效應消退，國際家居零售股價逐步回落，全年多在2.5至3元區間，2023年進一步呈下行趨勢，跌至1.6元左右。

在2024至2026年，公司股價持續受壓，由於疫情後消費者習慣改變，「北上消費」與境外消費成為新趨勢，加上內地網購平台規模和成本優勢擠佔本地市場，再疊加消費降級和高營運成本，使公司業績大受打擊，2025財年純利大幅倒退53%，更大幅削減末期息73%。雖然偶有盈利消息短暫刺激，但全年盈利大幅下滑的盈警，以及市場對日本城業務前景的疑慮，導致股價多次創下新低或多年低位。

國際家居零售股價早前徘徊於0.6至0.7元之間，較2014年歷史高位累計跌幅超過八成，市值大幅縮水。從昔日十蚊店始祖，到高息防守股代表，再到股價長期低迷、業績受壓，是香港零售業挑戰重重的縮影。

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